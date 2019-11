Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brüsszel nem nézi tétlenül az oligarchák nyerészkedését

Reagált az Európai Bizottság a hétvégén megjelent New York Times cikkre, amelyben pont a magyar uniós támogatások példáján mutatták be, hogyan kerülnek csalárd módon milliárdok a oligarchákhoz. Brüsszel azt mondja, nyomozást indítanak, ha kell, de a tagállamok hatóságaié a végső szó.

Kifejezett csalások ritkán fordulnak elő - a New York Times tudósítása szerint így reagált az Európai Unió a lap cikkére az Európai Bizottság szóvivője a Népszava szerint. A lap cikkében azt mutatta be, hogy az EU-val szemben kritikus kormányokhoz közeli üzletemberek bár ágállnak a brüsszeli lépések ellen, az onnan jövő támogatásokat készséggel elteszik.

A Bizottság szóvivője, akit a cikk hatására kérdések özönével árasztottak el az újságírók, kijelentette, hogy nem helyettesíthetik a nemzeti kormányt: a számviteli csalásokat kiírtják, eljárásokat és vizsgálatokat is indítanak, de a hatósági fellépés a tagállamokra marad. Úgy reagált a cikkre, hogy Brüsszel egyáltalán nem nézi tétlenül a csalásokat, sőt, nagyon is komolyan vesz minden ez irányú bejelentést, és azokat továbbítja az OLAF-nak, amely az ilyen ügyek felgöngyölítésére hivatott, amely Magyarországon is több ügyben nyomoz.

A probléma az, hogy az Európai Bizottság, ha változtatni akarna a rendszeren, ahhoz is kellene a tagállamok támogatása.