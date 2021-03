Itt a vége: elengedi a Fidesz kezét Merkel pártja

Külföldi lapértesülés szerint véget érhet a Fidesz és az Európai Néppárt egyre viharosabb kapcsolata azzal, hogy a Néppárt megteremti a lehetőséget egyik tagszervezete kizárásához. Ezt követően már csak az a kérdés, megelőzi-e ezt a magyar kormánypárt azzal, hogy önként húzza el a csíkot.

Már ezen a héten elérkezhet a végéhez Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és a jobbközép európai pártok pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) egyre viharosabbá váló kapcsolata - írja a Financial Times. A magyar kormánypárt tiltakozásképpen nem vett részt a Néppártban azon az egyeztetésen, amelynek tárgya az EPP belső szabályozásának megváltoztatása volt. A módosítás eredményeképpen a Fidesz miden európai parlamenti képviselőjének tagságát felfüggeszthetik a Néppárt parlamenti frakciójában.

Az EPP tagszervezetei, köztük a német CDU/CSU pártszövetség delegációja várhatóan március 3-án kétharmados többséggel dönt a változtatás elfogadása mellett. Ezzel utat nyitnak egy olyan javaslat előtt, amely azt indítványozza, hogy zárják ki a frakcióból a Fidesz politikusait. A brit üzleti lap sajtómunkásai szerint ez a következő néhány hétben megtörténhet. Ezt megelőzheti az önkéntes távozás: Orbán Viktor néhány napja jelezte az EPP vezetőségének, hogy inkább inkább önként kilépteti a frakcióból kollégáit, mint hogy elviseljék a kizárással járó megaláztatást.

Régi szép idők

A most kibontakozó végjátékot számos összecsapás előzte meg Magyarország erős embere és a kereszténydemokrata pártcsalád között azt követően, hogy a Fideszt a 2000-es évek elején olyan jeles európai konzervatívok üdvözölték a köreikben, mint Helmut Kohl német kancellár és Wilfried Martens belga miniszterelnök. A magyar kormánypárt megrendszabályozásának igénye például azt követően erősödött fel, hogy az egyik vezető magyar európai parlamenti képviselő Manfred Weber EPP-frakcióvezető módszereit a náci Gestapo eljárásaihoz hasonlította. Weber azt mondta, aki betartja a jog uralmának követelményét annak nincs oka tartani az ezzel kapcsolatos szabályoktól, mire Deutsch Tamás azzal reagált, hogy ilyet a Gestapo vagy a magyar AVH tisztjei szoktak mondani.

Deutschot ezért megfeddték, de nem rakták ki a frakcióból. Korábban, 2019 tavaszán a néppári Fidesz-delegáció szavazási jogát függesztették fel, miután az európai uniós választási kampányban a magyar kormánypárt az Európai Bizottság korábbi vezetője, Jean-Claude Juncker ellen kampányolt, aki az EPP megbecsült politikusa. Donald Tusk az EPP elnöke a megválasztása óta eltelt másfél évben folyamatosan kénytelen volt egyensúlyozni a Néppárton belül a Fidesz ellen kemény fellépést akarók és a visszafogottabbak között.

Elfogyott a türelem

Az előbbiek közé főként az észak-európai kereszténydemokrata pártok, a Benelux államok EPP-tagpártjai és az osztrák néppárt tartozott. Ezek egy ideje Orbán Viktor és pártja eltávolítását követelik, miközben az EPP legnagyobb politikai ereje, a német CDU/CSU pártszövetség tartózkodó volt. A Financial Times most azt írta, hogy a német konzervatívok türelme is elfogyott a magyar jobboldal kulturálatlanul viselkedő képviselőivel szemben.

Orbán Viktor pártjának távozása a brit üzleti lap forrásai szerint arcmentő akció lenne az EPP részéről, miután a magyar kormány - karöltve a lengyel kormánnyal - meg fogja támadni a bíróságon azt a szabályt, miszerint az uniós pénzügyi támogatások elosztását jogállami követelményekhez kötik. A magyar-lengyel álláspont szerint a jogállamiság nem egzakt fogalom, ezért utat nyit az EU-tagállamok szuverenitásának megengedhetetlen korlátozása előtt. A szabály támogatói szerint viszont garanciák kellenek a jog uralmának érvényesülésére a tagállamokban, hogy a regnáló vezetők ne lophassák el az európai adófizetők pénzét.

A Financial Times szerint jelképes, hogy a Fidesz várható távozása az EPP-ből egybeesik azzal, hogy Angela Merkel német kancellár a szeptemberi parlamenti választások után távozik a politika színpadáról. Sok szakértő úgy véli, hogy Merkel politikai örökségének sötét foltja a Fidesz benntartása a Néppártban. A kancellár azzal indokolta ezt, hogy így fékezhetik le a magyar kormánypárt és kormány radikalizálódását, ám ez, úgy tűnik, nem bizonyult sikeres stratégiának.