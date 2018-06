Családok szétszakítása -Trump meghátrálhat (frissítés)

Donald Trump amerikai elnök azt fontolgatja, hogy elnöki rendelettel dönt az illegális bevándorlók családjai szétszakításának megszüntetéséről - jelentette a republikánusokhoz közelálló Fox televízió.

A televízió értesülései szerint az elnöki rendelet lehetővé tenné, hogy az illegális bevándorlók gyermekei hosszabb ideig a letartóztatott családtagjaikkal maradhassanak.

A Fox elemzője azonban emlékeztetett rá: ez a megoldás sem lehet végleges, hiszen egy 1997 óta érvényben lévő rendelet értelmében felnőttekkel együtt lévő gyermekeket nem lehet 20 napnál hosszabb ideig fogva tartani. A televízió információi szerint egyébként Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter várhatóan azt javasolja Donald Trump elnöknek, hogy támogassa a jelenleg is érvényben lévő bevándorlási törvény "javított" - tehát a hiányosságokat orvosló - változatának elfogadását, és az összes többi probléma rendezésére egy másik, átfogó bevándorlási törvényjavaslatot kérjen a törvényhozóktól.

A közfelháborodást és immár nemzetközi tiltakozást is kiváltó "nulla tolerancia" politikáját - amelynek része az illegális határátlépők gyermekeinek elválasztása szüleiktől - Jeff Sessions igazságügyi miniszter hirdette meg néhány héttel ezelőtt. A Fehér Ház szóvivője kedden emlékeztetett arra: ez a gyakorlat a korábbi amerikai elnökök idején is érvényben volt, csak nem alkalmazták ilyen következetességgel. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője - válaszul az egyik volt first lady, Laura Bush The Washington Postban közölt, e gyakorlatot bíráló véleménycikkére - hangsúlyozta: ezt a törvényt még George W. Bush elnök írta alá - idézi fel az eseményeket az MTI.

A gyermekek elszakítása miatti felháborodás az Egyesült Államokban és világszerte is erősödik. Kedden a mexikói kormány minősítette "kegyetlen és embertelen" gyakorlatnak, szerdán Ferenc pápa fogalmazott meg éles bírálatot, és szerdán Justin Trudeau, kanadai kormányfő országa parlamentjében szintén "rossznak" és "elfogadhatatlannak" nevezte, ami az amerikai-mexikói határon történik.

Az Egyesült Államokban a republikánus politikusok körében is szélesedik az elégedetlenek és a bírálók tábora. Peter King, New York republikánus képviselője például a Fox televíziónak adott interjújában kifejtette: támogatja ugyan Donald Trump bevándorlási politikáját, de nem ért egyet a gyermekek elszakításával, és ezt a gyakorlatot szerinte fel kellene függeszteni.

"Ha nem sikerül elfogadnunk a bevándorlási törvényt, az elnöknek akkor is mindaddig fel kellene függesztenie ezt a 'nulla tolerancia" politikát, amíg nem sikerül egy új törvényt elfogadnunk" - fogalmazott a politikus. A feszült közhangulatot jól érzékelteti, hogy Kirstjen Nielsen belbiztonsági minisztert kedden este egy washingtoni mexikói étteremben a szó szoros értelmében "kifütyülték".

Aláírta

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt az elnöki rendeletet, amely megakadályozza az Egyesült Államokba illegálisan érkező és őrizetbe vett családok elszakítását gyermekeiktől. Az elnöki rendelet részletei ugyan még nem ismertek, de amerikai sajtójelentések szerint a "nulla tolerancia" politikájának a kormányzat nem vet véget, hanem csupán azt teszi lehetővé, hogy a gyermekek együtt maradhassanak az őrizetben lévő szüleikkel.

A rendelet aláírásakor Donald Trump megköszönte a jelen lévő Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszternek a rendelet tartalmának kidolgozását, és hangsúlyozta, hogy az illegális bevándorlásnak gátat vetni szándékozó kormánypolitika nem változik.

Fotó: AFP Photo/Saul Loeb