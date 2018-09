Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durván drágulhat az áram - pofon a szlovákoknak

A szlovákiai áramszolgáltatók növelnék a lakossági elektromos energia árát, ám ehhez még lesz egy-két szava az állami árszabályozó hatóságnak is.

Szlovákiában a piaci árak növekedése miatt jövőre várhatóan a lakosság is többet fizet majd az áramért - írta a pozsonyi Új Szó. A végső szó azonban ezúttal is az Árszabályozási Hivatalé (ÚRSO), amely korábban többször is a piaci folyamatokkal ellentétes döntést hozott.

A jövő évi árak kidolgozásánál a prágai energiatőzsde idei első féléves ármozgásai a meghatározók, márpedig az adott időszakban folytatódott a drágulás - mondta Michaela Krivá, a Közép-szlovákiai Áramszolgáltató (SSE) szóvivője. Ugyanezt kommunikálja a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) is. Peter Bednár, a ZSE képviselője szerint a piaci árak növekedését várhatóan a lakossági fogyasztók is megérzik.

Konkrét számokkal egyelőre csak a Kelet-szlovákiai Áramszolgáltató (VSE) rukkolt elő. E szerint a fogyasztói ár akár 8-9 százalékkal is nőhet. Az Árszabályozási Hivatal egyelőre nem kommentálja a lakossági árak várható alakulásáról szóló híreket. Az erről szóló döntést a hatályos szabályok által megszabott időben teszik közzé.

A fotó forrása: Szabó Dániel/Napi.hu