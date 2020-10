Elhárult az utolsó akadály is Amy Coney Barrett elől

Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága csütörtökön megszavazta Amy Coney Barrett jelöltségét az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságba. A jelölése komoly vitát váltott ki, mivel november 4-én lesz az amerikai elnökválasztás, melynek eredményét megvárnák a demokraták az új főbíró kiválasztásával.

A bizottság 12 republikánus tagja egyhangúlag megszavazta Coney Barrett bírói jelöltségét, a demokrata párti szenátorok bojkottálták a szavazást, nem is jelentek meg a voksoláson.

A demokrata párti szenátorok e helyett csütörtök reggel sajtótájékoztatót tartottak. Chuck Schumer, demokrata párti frakcióvezető kijelentette: "nem könnyű szívvel" hozták meg a bojkottról szóló döntést. "Mi ezt a törvénytelen meghallgatást bojkottáljuk" -fogalmazott Schumer.

"Ez az ő döntésük volt, az enyém pedig az, hogy szavazzak a jelöltre" - mondta a szavazás előtt Lindsey Graham, az igazságügyi bizottság republikánus elnöke. Hozzáfűzte: "nem fogjuk megengedni nekik (a demokratáknak) hogy átvegyék a bizottság feletti uralmat".

A dél-karolinai politikus ostorozta a demokrata párti szenátorokat, hangsúlyozva, hogy már az Obama-kormányzat idején átpolitizálták az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságot, mivel az alsóbb szintű bírósági jelölésekkor eltörölték az obstrukció intézményét. "Emlékszem Schumer szenátorra, amikor azt mondta, 'még megbánjátok ezt', de ma ő fogja megbánni" - jelentette ki Graham.

A demokraták a bizottság határozatképtelenségét szerették volna elérni a bojkottal. A bizottság szabályzata szerint ugyanis két kisebbségi szenátorra - ez esetben demokrata párti politikusra - van szükség a szavazás lebonyolításához. Lindsey Graham azonban kijelentette: mivel a demokraták szándékosan próbálták meg ellehetetleníteni a szavazást és bojkottálták a bizottságot, ezért erre az esetre eltörli ezt a szabályzatot.

Graham közleményt is kiadott, amelyben leszögezte: Amy Coney Barrett megérdemli a szavazást, és jelöltségét meg is szavazzák. "Barrett bírónő megérdemli, hogy alkotmánybíró legyen, és az is lesz" - fogalmazott a kommünikében Graham.

Donald Trump amerikai elnök a Twitteren gratulált a republikánus szenátoroknak. "Nagy nap ez Amerikának" - írta az elnök a mikroblogban.

A szavazás után Chuck Schumer a Capitolium (a törvényhozás épülete) előtt újságíróknak azt mondta: "Amy Coney Barrett jelölése a legtörvénytelenebb folyamat volt, amelynek valaha is tanúja voltam a szenátusban, és esetleges megerősítése rossz következményekkel jár majd a szenátusra, a legfelsőbb bíróságra és egész országunkra nézve is".

A szenátus egésze hétfőn szavaz majd a konzervatív Amy Coney Barrett jelöltségéről.