Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eltűnik egy nemzet a migráció miatt

Lettországban olyan méreteket öltött a kivándorlás, hogy néhány évtizeden belül egyszerűen az egész lakosság elhagyhatja az országot. Lettország egy részét kísértet települések csúfítják.

Megkongatták a vészharangot Lettország felett: ha a jelenlegi kivándorlási trend tovább tart, 50 év múlva már csak múlt időben lehet majd beszélni erről az országról - írta az onet.pl. A lettek tömegesen utaznak külföldre dolgozni, s nem nagyon térnek haza.

Nincs más olyan ország, amelyben ennyire drámai módon zsugorodna a lakosság. Ez már veszélyt jelent a lett államiság stabilitására is. Az emigráción kívül a népesség katasztrofális csökkenéséhez a nagy halálozási arány is hozzájárul. Emellett az orosz katonai manőverek, a háborúról szóló pletykák is távozásra késztetik a fiatalokat és visszatartják a lettországi üzletektől a külföldi beruházókat.

Amióta Lettország uniós tagállam lett, a lakosság mintegy egyötöde az EU gazdagabb országaiba, Nagy-Britanniába, Írországba, Németországba távozott. Míg 2000-ben a lett nemzet 2,38 millió lakost számolt, 2017-ben az ENSZ statisztikái szerint csak 1,95 milliót. Ennek csak a gazdasági emigráció lehet az oka.

Kísértet városok

Az elnéptelenedés hatása a szegény régiókban a leginkább látható. Ilyen például az orosz határ melletti Latgali, ahol az átlagkereset a fele az országos átlagnak, a havi 670 eurónak (208 ezer forint). Néhány fiatal a fővárosba, Rigába költözik, amelynek lakossága - jelenleg 640 ezer - enyhén nő, miután hosszú ideig csökkent.

A többség azonban elutazik az országból: Latgali fővárosának központjában például üres lakótelepek is vannak, és nem ez az egyetlen kiürült település az országban. Vannak azért kicsi biztató jelek is. A helyi statisztikai hivatal adatai szerint a 2016-ban az országba visszatért emigránsok száma elérte az elutazottak 40 százalékát. Ez az előző három évben csak 26-37 százalék volt.

A nyitókép forrása: Taxify.com



HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK