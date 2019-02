Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gigantikus fordulat Ukrajnában

Egy névtelen jelölt az ukrajnai elnökválasztás esélyeseként kezdte politikai pályafutását - a humorista fiatalember mögött felsejlik az ország egyik ismert oligarchájának árnya.

Vladimir Zelenskiy forgatókönyvíró-komédiás, aki egy ukrán tévéshow-ban elnökparódiával szerzett ismertséget magának, egy csapásra a márciusi ukrán elnökválasztás esélyese lett - tudósított két közvélemény-kutatás eredményéről a bne IntelliNews régiós hírportál. A Kyiv International Institute of Sociology, a Razumkov Center és a Socis Center for Social and Market Reserach trió felmérése szerint a biztos szavazók körében 23 százalékon áll szemben Petro Porosenko elnök 16,4, illetve fő kihívója, Julija Timosenko volt miniszterelnök 15,7 százalékával.

A Rating Sociological Group 19 százalékot mért neki, míg Timosenkónak 18,2, Porosenkónak pedig 15, 1 százalékot. Mindkét vizsgálatot január utolsó két hetében végezték, az elsőben 11 ezer, a másodikban hatezer embert kérdeztek meg. A Ratingnál a januári felmérés újdonsága, hogy a bizonytalanok aránya 14,4 százalékra esett a decemberi majdnem 21 százalékról. Zeleskiyről tudni kell, hogy közeli szövetségese Ihor Kolomoyskyi ismert oligarchának, Porosenko ellenfelének. Az új indulót saját frissen alapított pártja, az Emberek Szolgája jelölte az ország elnökének.

Nem vicc!

A komédiás Zelenskiy indulása immáron nem vicc - írta ügyfeleinek Zenon Zawada, a kijevi Concorde Capital brókercég elemzője. Berobbanása a népszerűségi listák élvonalába sokként éri az ukrán elitet és a feje tetejére állítja az elnökválasztási küzdelmet. A felmérések szerint az új jelölt a határozatlan választók körében tarol, akik csak arra vártak, hogy legyen valaki, akire szavazhatnak, mert nem a régi elitből való. Készek megbízni egy színészben, aki eljátssza a megbízható, tisztességes elnököt.

A szakértő szerint Zelenskiy feltűnése hatalmas kockázatot jelent az országra, ugyanis még kaotikusabbá teszi az elnökválasztási kampányt. Ha Porosenkónak csak egy ellenfele lenne, akkor a szavazás manipulálásával és tömegtüntetésekkel könnyen befolyásolhatná az eredményt, ám erre így nemigen lesz lehetősége. Eközben Oroszország figyeli az Ukrajnában kialakuló politikai bizonytalanságot.

Az új jelölt egyik fő választási programpontja, hogy népszavazást tartana Ukrajna NATO-tagságáról. Megemelné a hadsereg állományának fizetését és rászabadítaná hatóságokat az üzleti élet szereplőire, hogy kikényszerítse felelősségteljes viselkedésüket, például, hogy rendesen kifizessék alkalmazottaik bérét. Egyszeri adóamnesztiát hirdetne azoknak az üzletembereknek, amelyek bevallanák vagyonukat és legalizálnák jövedelmüket.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html