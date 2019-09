Háborús hangulatot teremtve bukhat Netanjáhú

Regionális szuperhatalom

A választásokon hatalomra kerülő miniszterelnök irányítása alá kerül a Közel-Kelet legerősebb hadserege , amely széles körben osztott feltételezés szerint nukleáris fegyverekkel is rendelkezik. Az ország törvényei szerint a katonaság bevetéséről a kormányfő dönthet. Jelenleg ugyan nincs kiterjedt háború a térségben, amelyben Izrael is részt venne, ám Netanjáhú és Ganc is kemény biztonságpolitikát ígér.Ez hitelesnek mondható: az előbbi légi támadásokkal és titkos akciókkal gyengítette a szomszédos országokban megjelent fenyegetéseket, utóbbi katonai vezetőként számos ilyen akciót irányított. Akármelyikük is nyer, szembe kell szállnia az ország legnagyobb regionális ellensége, Irán támogatását élvező félkatonai csoportokkal. Teherán az izraeliek meggyőződése szerint atombombát akar kifejleszteni, ami felveti a megelőző katonai csapás lehetőségét. Ez azonban olyan háborúhoz vezethet, amely elemzők szerint katasztrofális következményekkel járna a térségben.