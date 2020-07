Hatástalan szertől vár gyógyulást a koronavírus-tagadó brazil elnök

A koronavírus gyógyítására hatástalan, ráadásul súlyos mellékhatásokat okozó hidroxiklorokint szedi koronavírus-fertőzésére Jair Bolsonaro brazil elnök - írta a Guardian hírére hivatkozva a hvg.hu.

Márciusban is felvetődött, hogy a brazil elnök koronavírus-fertőzött lehet. Akkor arról írt a brazil sajtó, hogy pozitív lett a tesztje, amit az elnök akkor tagadott a portál cikke szerint.

A hidroxiklorokint - amit Donald Trump is szedett megelőzésként - a malária és egyes súlyos immunbetegségek - mint például a lupusz vagy a reumatoid artritisz - kezelésére használják, koronavírus kezelésére a WHO kifejezetten nem tanácsolja az alkalmazását, és ugyanilyen ajánlást tett az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) is. A szer a magyar terápiás protokollból is kikerült.

Brazília a koronavírus-fertőzéssel az egyik leginkább érintett ország, ahol a hétfői adatok szerint a több mint 1,6 millió fertőzöttet és több mint 65 ezer halálos áldozatot regisztráltak. Ezzel Brazíliában az USA után a második legrosszabb a helyzet a világon.

Bolsonaro az emelkedő esetszám és a súlyosbodó helyzet ellenére továbbra is azt hangoztatta, hogy a regionális leállásoknak nagyobb a romboló hatása, mint magának a vírusnak. A médiát pánikkeltéssel vádolta, míg azon szövetségi államok kormányait, amelyek kijárási korlátozásokat léptettek életbe, azzal gyanúsította meg, hogy hatalmának megingatása érdekében nagyítják fel a fertőzések és a halálesetek számát.

Bolsonaro az elmúlt napokban jóváhagyott egy olyan törvényt is, ami kötelezővé teszi ugyan a maszkok viselését a közterületeken, de megvétózta, hogy a maszkviselés olyan zárt terekben is kötelező legyen, mint a templomok, boltok vagy iskolák.