Hihetetlen, de úgy tűnik, kicsúszott Putyin kezéből az irányítás

A nyugati országok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hamis hírek terjesztésével vádolják az orosz kormányt, pedig lehet, hogy ezúttal eltúlzott ez a vád. Akik így látják, nem számolnak azzal, hogy lehet Oroszországban valami olyasmi, amit még a Kreml sem tud teljesen az ellenőrzése alatt tartani.

Az Európai Unió dezinformációellenes akciócsoportja azt állítja, hogy azonosított egy jól kidolgozott tervet, amelynek végrehajtói fel akarják nagyítani a nyugati országokban kibontakozott egészségügyi válságot, azzal a céllal, hogy aláássák a nemzeti egészségügyi rendszerekbe vetett bizalmat. Az amerikai Fehér Ház szóvivője kiterjedt dezinformációs kampányról beszélt, amelyet az orosz vezetés indított el január végén, hogy aláássa a világ kormányainak és egészségügyi szervezeteinek, például az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) az erőfeszítéseit a korrekt tájékoztatásra a járvánnyal kapcsolatban. Vajon tényleg megint a Kreml a hibás azért, hogy mindenféle álhírek terjednek az emberek között a koronavírusról? - kérdezi Mark Geleotti politológus professzor, Kelet-Európa-szakértő a Moscow Timeson megjelent cikkében.

Nem fekete és fehér

Mindenekelőtt tekintsünk el attól, hogy például a WHO nagyvonalúan szemet huny a járvánnyal kapcsolatos kínai adatközlés pontatlansága felett, továbbá hogy manapság a legtöbb zavaros információ éppen a Fehér Házból érkezik, egyenesen az USA elnöke teszi közzé azokat sajtótájékoztatóin és twitterüzeneteiben. Ne firtassuk azt sem, hogy mi haszna lenne Moszkvának abból, hogy miközben mosolyoffenzívát folytat - segélyszállítmányt küld Olaszországba és az USA-ba -, ezzel ellentétes aknamunkát végezne?

Vlagyimir Putyin államfő a világ legbefolyásosabb országait tömörítő G20-államok vezetőinek videokonferenciáján javaslatot tett arra, hogy a világ országai függesszék fel az összes gazdasági szankciót, amit egymás ellen alkalmaznak a járvány idejére. Ennek persze Oroszország látná nagy hasznát, amely ellen a Krím félsziget 2014-es elfoglalása óta vannak érvényben kemény nyugati szankciók - bár válaszul csökkentették az EU-s élelmiszerimportot -, ám egy ilyen lépés szimbolikus lenne, amelynek keresztbe tenne, ha Moszkva eközben fake-news-háborút folytatna más országokkal szemben.

A fake-news-ipar

Ettől még persze üzemelnek a hamis híreket gyártó oroszországi információgyárak, ám erre nem az a magyarázat, hogy az orosz vezetés kettős játékot játszik, hanem az, hogy ez az iparág önálló életet él, ezért már a központból sem lehet egyszerűen lekapcsolni. A médiatámadást, amelynek célja a Nyugat megosztása, szétzilálása és demoralizálása nem egy kézből irányítják, nem egy fegyelmezett médiamunkás-hadsereg hajtja azt végre, hanem kiépült egy dezinformációs környezet, amelyben különböző szereplők tevékenykednek. Hangoskodó talk-show-személyiségek, véres szájú kommentátorok, nagyhangú álszakértők, szélhámosok, szellemi termékeket kínáló házaló ügynökök, összeesküvés-elméleteket gyártó internetes influenszerek ontják magukból a marhaságokat.

Ezek az emberek alapvetően olyan tartalmakat állítanak elő, amelyek saját elfogultságaikból vagy holdkóros elképzeléseikből fakadnak. Igyekeznek kitalálni, mit szeretnének hallani éppen a Kremlben. Az országot vezető politikusok azután kiválogatják az aktuális szellemi sárfelhordásból, amire szükségük van. Így működik például a külügyminisztérium propagandagépezete, amely gyakran visszhangozza a konspirációs gondolkodású médiaszemélyiségek egy-egy ötletét, amit azután átvesz a hazai és az orosz pénzen élő külföldi sajtó.

Ennek a fake-news-gyártó környezetnek az önállósága a Kremlnek is gondot okozhat, ahogy azt a járvány kapcsán látjuk, hiszen működése aláássa még a hitelesnek szánt mosolyoffenzívát is. Ez az negatív hatás felerősíti az oroszok iránti zsigeri bizalmatlanságot, illetve a hamis hírek elhárítására hivatott intézmények önigazolását. Ráadásul a marhaságok nem pusztán a fake-news-gyártóktól származnak, hanem spontán is termelődnek. Az orosz - és nem csak az orosz - emberek is gyártják az ökörségeket, akik szeretnének hinni abban, hogy a fertőzést megelőzhetik kellő mennyiségű vodka vagy fokhagyma fogyasztásával, illetve buzgó imádkozással.