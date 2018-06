Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hullámvasútra kerülnek az élelmiszerárak a régióban

Jelentős árcsökkenést várnak a cukornál, a tejnél és főként tojásnál a szakértők Lengyelországban, ugyanakkor a hústermékek drágulhatnak

A tojás ára a következő negyedévben további 14 százalékkal csökkenhet - vélik a Credit Agricole, a PKO BP, a BNP Paribas, valamint az Alior Bank lengyelországi elemzői. A következő három hónapban esni fog a tej ára is, 3,7 százalékkal, és ugyanennyivel mérséklődhet a búza is és a repce ára is. A repce ára az elemzők szerint azért fog zuhanni, mert rekordmennyiséget termeltek Ukrajnában - derült ki a Rzeczpospolita összefoglalójából.

Az előrejelzést óvatosan kell kezelni, hiszen vannak olyan szakértők, akik dráguló üzemanyagok, illetve a világon kialakulóban lévő kereskedelmi háborúk miatt áremelkedésre számítanak.

Nem jött be a cukor áremelkedésének prognózisa, miután eltörölték ennek az élelmiszernek a kvótáját. A termék ára az első negyedévben 2,3 százalékkal csökkent. Egyre kevesebben keresik a sokak által egészségtelennek tartott cukrot.

Ugyanakkor a húsok árai az egekbe emelkednek. A szakértők sertéshús hétszázalékos drágulását várják egy negyedév alatt. A baromfihús akár kilencszázalékos növekedést is mutathat, tekintettel arra, hogy a 25 százalékkal kevesebbet importálnak belőle Brazíliából, miközben az ázsiai és afrikai kereslet növekszik. Az utóbbi a lengyel exportot is támogathatja, így rövid távon áremelkedéshez vezethet a hazai piacon

A fotó forrása: Pixabay