Jó hírt kaptak az egyetemre készülők - vagy mégse

Csökkenhetnek az állami ösztöndíjas képzésben a felvételi ponthatárok - ígéri az innovációs minisztérium -, bár a felvételi pontrendszert nem változtatják meg és "bizonyos intézmények esetén", lehet hogy mégsem lesz csökkenés.

Nem minden állami ösztöndíjas képzés esetében lesz maximum 400 pont a bekerülési ponthatár - ígéri a Világgazdaság cikke szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Ugyanakkor a ponthatárrendszerben nem történt változás, csupán "bizonyos" könnyítésekről döntött a tárca.

A nemzetközi gazdálkodás szakon például a 2019-es 420-ról 2020-ban 400-ra, a nemzetközi tanulmányok szakon a korábbi 455-ről szintén 400-ra, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésben 420-ról szintén 400 pontra csökken a bekerülési ponthatár. A legjelentősebb csökkentés a jogász osztatlan mesterképzési szakon lesz, ahol a tavalyi 440 pontról 2020-ban 350 pontra csökken a minimális felvételi pontszám.

Ugyanakkor az előző évekhez hasonlóan az egyes képzéseken, bizonyos intézmények esetében a kialakuló ponthatárok 400 pont felett is lehetnek a jelentkezők számától és a nyitott helyektől függően. Az önköltséges képzés esetén a minimális felvételi határ mindenhol 280 pont lesz 2020-ban is. A felvételi ponthatárok a korábbi évekhez hasonlóan a jelentkezők száma, felvételi pontszáma és a maximális kapacitások alapján alakulnak ki 2020 nyarán is.