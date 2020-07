Kiengedték, majd megint letartóztatták a botránycég vezetőjét

Ismét letartóztatták a Wirecard volt vezérigazgatóját. A nyomózóhatóság szerint a német mintacég összeomlásához vezető csalássorozat már jó 5 éve folyik.

A müncheni ügyészség ismét letartóztatásai parancsot adott ki Markus Braun, a Wirecard volt vezérigazgatója ellen. Az egyszer már óvadék ellenében szabadlábra helyezett és most másodszor letartóztatott osztrák cégvezért most több éven keresztül elkövetett csalással vádolják a német fizetési szolgáltatásokat nyújtó csoport júniusi összeomlásával kapcsolatban - írja a Financial Times.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás jelenlegi szakaszában úgy vélik, a csalássorozat már 2015-ben elkezdődött, amikor Braun és a többi gyanúsított megállapodtak abban, hogy meghamisítják a Wirecard bevételi adatait, hogy a befektetők magasabb számokat lássanak a valóságosnál. A korábban a német tech-szektor büszkeségének tartott cég júniusban omlott össze, amikor kiderült elismerte az évek óta folyó számviteli csalást. Ez azután robbant ki, hogy kiderült, hiányzik a társaság ázsiai letéti számláiról 1,9 milliárd euró, majd később elismerték, hogy ez az összeg nem egyszerűen hiányzik, hanem soha nem is létezett.

Időközben a hatóságok kiterjesztették a cég összeomlásával kapcsolatos nyomozásukat, s a cég más vezetőinek a szerepét is vizsgálják. A müncheni bíróság eközben visszavonta döntését, amely engedélyezte Braun szabadlábra helyezését 5 millió euró óvadék ellenében. A Wirecard korábbi pénzügyi igazgatója, Stephan von Erffát szintén letartóztatták.

Az új letartóztatások azt jelentik, hogy immár négy korábbi Wirecard tisztségviselő, illetve alkalmazott van jelenleg őrizetben. Július elején Oliver Bellenhaust, a Wirecard dubaji leánycégének vezetőjét vették őrizetbe, miután feladta magát. Ez a leánycég volt a csalássorozat középpontjában. Bellenhaus ügyvédje a múlt héten azt mondta, ügyfele hajlandó viselni tetteiért a személyes felelősséget, ellentétben másokkal. Jan Marsalek volt műkédésért felelős vezérigazgató ellen nemzetközi körözés van érvényben, a Handelsblatt nevű német lap értesülései szerint az orosz titkosszolgálat felügyelet alatt van letartóztatásban.

Az ügyészség szerint a bankok és más befektetők az évek során 3,2 milliárd eurót tettek a Wirecardba. Ez az összeg a cég csődje miatt valószínűleg elveszett. A nyomozás során kiderült, hogy a csalást komoly hierarchikus szervezetben hajtották végre, ahol a vezérigazgatónak tettek a tagok hűségesküt - közölte az ügyészség. Tájékoztatásuk szerint egyébként az egyik gyanúsított együttműködik a hatóságokkal s ez komolyan segíti a nyomozás előrehaladását.