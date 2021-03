Irán és Kína egymásra talált az USA-val szemben

A kínai és az iráni külügyminiszter szombaton 25 éves kereskedelmi és együttműködési megállapodást írt alá.

"Az iráni kapcsolatainkat a jelenlegi helyzet nem befolyásolja, hanem állandó és stratégiai jellegűek lesznek" - kommentálta Ji Vang kínai külügyminiszter, hogy a két ország szombaton 25 éves kereskedelmi és együttműködési megállapodást írt alá. Ennek része, hogy a perzsaországban Peking beruházásokat hajt végre olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az energetika és az infrastruktúrafejlesztés.

"Irán függetlenül dönt más országokkal fenntartott kapcsolatairól, és nem olyan, mint néhány ország, amely egy telefonhívással megváltoztatja álláspontját" - méltatta az AFP szerint Vang, hogy elmélyültek a kapcsolataik.

Az egyezmény a "sikeres diplomácia" példája - idézte Rouhani tanácsadóját, Hesszameddin Asenát az iráni média. "Egy ország erőssége abban rejlik, hogy csatlakozzon szövetségesekhez, és ne maradjon elszigetelt" - fogalmazott, utalva arra, hogy az Egyesült Államok még Donald Trump elnöksége szigorított az irán elleni szankciókon és egyelőre nem sikerült a feleknek kibékülnie Joe Biden elnökségének kezdetével sem, noha még az európai országok is unszolják a feleket a közeledésre. A mostani egyézség üzenet is Washingtonnak, hogy Teherán kész a legnagyobb riválissal is összefogni ebben a helyzetben.

Szaid Hatibzadi, az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint az egyezség a kereskedelmi, gazdasági és közlekedési együttműködése különösen az iráni magánszektort igyekszik helyzetbe hozni.

Kína, Irán egyik legnagyobb kereskedelmi partnere és hosszú távú szövetségese. Még 2016-ban megállapodott abban a két fél, hogy egy évtized alatt több mint tízszeresére, 600 milliárd dollárra növelik a kétoldalú kereskedelmet.