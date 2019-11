Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiütheti-e Bloomberg Trumpot?

Az amerikai belpolitikához értő sajtómunkások ellentmondásosan értékelik Michael Bloomberg milliárdos üzletember-politikus várható indulását a Demokrata Párt előválasztásán: vannak, akik lelkesen támogatnák, mások rossz szemmel nézik, és akad, aki száraz politológiai elemzésben latolgatja az esélyeit. Egy friss közvélemény-kutatás meglepő eredményt mutat.

Legyőzhetné-e az Egyesült Államok 2020-as elnökválasztásán Michael Bloomberg üzletember, volt New York-i polgármester, aki a Forbes becslése szerint 52,4 milliárd dolláros vagyonnal a USA 8. leggazdagabb embere Donald Trumpot, aki ugyanezen a listán 3,1 milliárd dolláros becsült vagyonnal a 275. és jelenleg az ország elnöke? Ez a fő kérdés, ami izgatja az USA politikai viszonyait nyomon követő sajtómunkásokat és szakértőket annak nyomán, hogy Bloomberg beadta a jelentkezését a Demokrata Párt Alabama állambeli előválasztására és november 10-e után további előválasztásokra is jelentkezik, hogy nyitva tartsa az indulás lehetőségét, ha végül emellett dönt.

A válaszok attól kezdve, hogy "éppen rá van szükségünk, mert ő megfelelő tudású és tartású ember" egészen a skála túlsó végéig tartanak, mármint hogy a "ki van zárva, hogy egy senkit sem képviselő önjelöltet válasszunk". A kettő között van a felelet, miszerint "próbálkozhat, de csak annyit érhet el, hogy egyes versenytársai esélyét rontja, másokét javítja".

Az értékelések ellentmondásosságáról mi sem árul el többet, mint hogy a szakírók ugyanazokat a tényeket ellentétesen értelmezik. Aki díjazta Trump üzleti sikerét és gazdagságát az Bloomberg személyében kap egy még sikeresebb amerikait - szól az egyik érv. Ki gondolhatja komolyan, hogy az utca embere támogatná az USA 8. (a világ 14.) leggazdagabb emberét - szól a másik. Egyesítheti a szavazókat, hogy a bejegyzett demokrata, republikánus és egyben független politikus - visszatetszést szülhet, hogy előbb demokrata volt, majd a New York-i polgármesteri címért indulva republikánus lett, aztán az elmúlt években független volt, most pedig újra demokrata.

Ő kell!

Arick Wierson és Bradley Honan, a CNN publicistái, akik dolgoztak együtt Bloomberggel, úgy vélik, éppen ő az az ellenszer, amelyre Amerikának szüksége van, hogy kikúrálja magát Trump káros hatásának következményeiből. Sok demokrata úgy gondolja, egy radikális baloldali politikust kell választani az ország élére, hogy a Trump-féle jobboldali "elhajlás" után visszabillenjen az inga, és az ország teljesen új irányba álljon. A két publicista viszont úgy látja, hogy a jelenlegi elnök kaotikus kormányzása után olyan valaki kell, aki visszatéríti az országot a normalitáshoz.

Miközben Trump újabb és újabb mélységekbe rántotta az elnöki intézményt, Bloomberg kellő eleganciával vezetné az országot - teszik hozzá. Trump híres arról, hogy gyanús figurákkal veszi körül magát, akiket egy perc alatt félrelök, ha az érdeke úgy kívánja, míg Bloomberg közismerten olyanokat emel vezetői pozíciókba, akik értenek a szakmájukhoz és elkötelezettek a munkájuk iránt. Szemben a regnáló elnökkel Bloomberg kötelességének érzi, hogy vagyonából jótékonykodjon is és szemben vele, tisztában van azzal, hogy a klímaváltozás nem kamu, hanem tudományos tény, és a globális felmelegedés megfékezésén múlik az emberi civilizáció fennmaradása.

Lehet, hogy Bloomberg nem olyan feltűnő jelenség a médiában, mint Trump és nem olyan lendületes, mint Elizabeth Warren szenátor, a baloldali demokraták egyik legesélyesebb elnökjelölt-aspiránsa, de az USA-nak nem egy újabb show manre van szüksége, hanem olyasvalakire, akik képes helyreállítani az emberek demokráciába vetett bizalmát és az Egyesült Államok tekintélyét a világpolitika színpadán.

Nem ő kell!

Cas Mudde a baloldali brit Guardian szakírója ellenkező hangnemben kommentálja a Bloomberg lehetséges indulásáról szóló hírt: "Nem lehet senkinek nagyobb egója, mint egy dúsgazdag, idős, fehér férfinak. Egy újabb társadalmi támogatottság nélküli milliárdos, aki beszállhat a 2020-as elnökválasztásba." A Guardian szerzője szerint Bloomberg jelentkezésének lehetősége pusztán azért merült fel, mert egyesek megszállottan ismételgetik, hogy a demokratáknak centrista elnökjelölttel kell nekivágniuk az elnökválasztásnak, és úgy tűnik, jelöljük, Joe Biden volt alelnök lemaradhat Warren mögött.

Biden és Bloomberg hívei azzal érvelnek, hogy ők tudnák megszólítani az amerikai "csendes többséget", azaz azokat a szavazókat, akik visszariadnak a kétféle szélsőségtől: a Trump képviselte radikális jobboldaltól, illetve Warren és Bernie Sanders szenátor radikális baloldaliságától. A Guardian publicistája azonban úgy véli, hogy a "csendes többség" a demokraták kampányában már megkapta mindazt, amit Bloomberg képvisel. Van dúsgazdag fehér férfi, centrista, 70 pluszos korú induló. A feltűnése egyetlen dolgoz hozhat: megerősíti a választókban azt az érzést, hogy a demokratáknak nincs egyértelmű, erős jelöltjük Trumppal szemben.

Ezért a cikkíró szerint Bloomberg esetleges beszállása az elnökjelölt-aspiránsok versenyébe biztosan nem azt jelzi, hogy a demokraták elkötelezett szavazói elégedetlenek az eddig indulókkal. Ezzel szemben azt mutatja, hogy a centrista elit aggódik, mert a párt balra tolódhat, s ezért meg vannak számlálva a napjai annak, amíg megőrizheti hatalmát és befolyását.

Nem ő a nyerő!

Philip Klein a konzervatív amerikai Washington Examiner publicistája száraz elemzésében először is arra hívja fel a figyelmet, hogy Bloomberg az utolsó pillanatban akar beszállni az elnökválasztást felvezető hosszú kampányba. Három hónap múlva lesz az első előválasztás, így ellenfelei már felpörgették a választók megdolgozásáért folytatott kampányukat, míg ő csak most látna hozzá ehhez. Az amerikai internetes portál cikkírója is megemlíti, hogy a demokrata szavazók 85 százaléka elégedett az eddigi kínálattal, amelyből elnökjelöltet választhat.

Ezért Bloomberget esélytelennek tartja, hozzátéve, hogy ugyanakkor javíthatja mások, elsősorban Warren esélyeit. Hogy miért, erre egyszerű magyarázat: ha kevés szavazatot kap is, a többi centrista jelöltaspiránstól veheti el azokat, megosztva a szavazóbázisukat. Így Warren kevesebb vokssal is az élre kerülhet. Emellett azzal is a szenátor asszony malmára hajthatja a vizet, hogy szembe meg radikális baloldali programjával, ami lehetővé teszi, hogy Warren elrettentő példának használja arra, kik az ellenfelei. Senki sem lehet ugyanis erre alkalmasabb, mint egy multimilliárdos, aki úgy döntött, hogy visszatér a politikai nyugdíjasok közül és egy rakás pénzt költ arra, hogy megakadályozza az ő elnökjelöltségét.

Vezet Trump előtt

A legfrissebb Morning Consult/Politico közvélemény-kutatás szerint ha most vasárnap lenne az elnökválasztás, akkor Trump a szavaztok 37 százalékára számíthatna, míg Bloomberget a választók 43 százaléka támogatná. Azok aránya, kik nem tudják, hová tennék az X-et vagy nem akarnak vélemény formálni 21 százalék. Ugyanakkor a Demokrata Párt elnökjelölt-aspiránsai között - feltéve, hogy végül indul - Bloomberg csak a 6. négyszázalékos támogatottsággal. Egyelőre az élen áll az elutasítottsági listán: a demokrata szavazók 25 százaléka semmiképpen sem szeretné a párt elnökjelöltjének látni.