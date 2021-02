Koronavírus: már a mutációk is mutálódnak

Újabb meglepetéssel szolgált a koronavírus: a különböző vírusvariánsok összeolvadnak, olyan hibrideket alkotva, amelyek fittyet hánynak a korábban a kórokozóval szemben termelődött antitestek egy részére.

Aggasztó hírekről számol be a New Scientist alapján a 24.hu: az itthon is felbukkanó, fertőzőbb brit koronavírus-variáns összeolvadt a kaliforniai variánssal egy erősen mutálódott hibridet létrehozva, ami azt is jelezheti, hogy a járvány új szakasza kezdődik. Az úgynevezett rekombinációs eseményt, vagyis azt, hogy a két variáns genomja egyesült, egy Kaliforniában levett mintában vették észre.

A B.1.1.7 brit és a B.1.429 kaliforniai variáns egybeolvadásából született új variáns felelős lehet a koronavírusos esetek számának megnövekedésében Los Angelesben, mivel olyan mutációt hordoz, ami a korábbiakra termelt antitestek egy részét ki tudja kerülni. A rekombináció a koronavírusoknál elég gyakori jelenség, így a szakértőket nem lepte meg a felbukkanása.

Legtöbbször az ilyen összeolvadás nem jár semmilyen előnnyel a vírus számára, ritka esetekben azonban előnyhöz juttathatja azt. Néhány szakértő úgy gondolja, hogy a SARS-CoV-2 is rekombináció útján jöhetett létre. Egyelőre nem tiszta, hogy a rekombináció emberben jött-e létre, vagy tovább is adható, illetve az sem, hogy veszélyesebb variánsról beszélhetünk-e.