Cikk-cakkban oltják az embereket mindenféle vakcinával

Komám asszony, hol a kínai vakcina dokumentációja? - úgy tűnik, ez az egyik kérdés, amire a kormánynak a napokban válaszolnia kellene, de egyelőre ellenmondó nyilatkozatokat hallhatnak az érdeklődők a Népszava beszámolója szerint.

A dokumentáció egy része az itt van Magyarországon december óta. Ami pedig decemberben nem jött meg, azt még januárban tanulmányozhatták Kínában, így tehát a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak." - idézi Szijjártó Péter külügyminisztert a Népszava. Müller Cecília országos tisztifőorvos ennek az ellenkezőjét állította: "Megérkezett a vakcinával együtt a dokumentáció is."

A harmadik kijelentés ezzel kapcsolatban a következő: "A Sinopharm vakcinájának dokumentációját és gyártóhelyét az OGYÉI megvizsgálta, és a vakcinát engedélyezte." Mennyire lehetett mélyreható az OGYÉI korábbi vizsgálata és januári engedélyezése, ha - legalábbis Müller Cecília állítása szerint - csak kedd óta vannak Magyarországon a kínai szer iratai. A napilap forrásai szerint az OGYÉI januári engedélyeztetési eljárásában résztvevők közül többen is nehezményezték az információhiányt.

Ahogy az engedélyeztetésben, úgy az oltási rendben is meglehetősen sok az ellentmondás. Ennek részben az lehet az oka, hogy a most rendelkezésre álló oltóanyag-választékban nincs túl sok olyan vakcina, amit a 60 évnél idősebbek is megkaphatnak. Ráadásul épp azokból a készítményekből érkezett több az országba, amelyeket ők nem kaphatnak meg, holott az oltási sorrend éppen a 60 éven felülieket preferálja.