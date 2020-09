Koronavírus: aggasztónak tartja a cseh helyzetet a WHO - Babis bepöccent

Nyugtalanítónak nevezte a koronavírus-járvány csehországi alakulását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) prágai irodája. Andrej Babis kormányfő élesen bírálta és visszautasította a WHO nyilatkozatát - írja az MTI. Közben Romániában mérséklődött a fertőzés terjedésének üteme, a Nyugat-Balkánon pedig csökken az új fertőzöttek száma.

"Az utóbbi napok adatai a járvány terjedését mutatják országszerte és megnőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek száma, beleértve a súlyos állapotúakat is" - olvasható a WHO csehországi irodájának kedden kiadott közleményében. A szervezet szerint szükség van az intelligens karanténrendszer kapacitásának a növelésére.

Zdenka Jágrová, a prágai tisztiorvosi szolgálat igazgatója néhány napja azt közölte, hogy Prága lassan képtelen követni a fertőzöttek kapcsolatainak feltérképezését. Adam Vojtech egészségügyi miniszter hétfőn arról tájékoztatta a kormányt: mérlegelik, hogy csak a súlyos eseteknél fogják kivizsgálni, kivel kerültek az utóbbi napokban kapcsolatba az igazoltan fertőzött személyek. Andrej Babis kormányfő ezt követően azt mondta, hogy a kérdést szakértők vizsgálják, és péntekig születik meg a döntés.

"A tesztelésnek, a kapcsolatok felderítésének és a fertőzöttek elszigetelésének nincs alternatívája sem nálunk (Csehországban), sem másutt" - állítja a WHO. A felmerült probléma megoldása az intelligens karanténrendszer kapacitásainak kibővítése - mutat rá a WHO.

Babis bepöccent

"Jobb lett volna, ha a WHO hallgat" - reagált a nyilatkozatra a cseh miniszterelnök. Babis szerint a WHO-tól eltérően a cseh kormány időben felismerte a járványveszélyt, és megfelelő intézkedéseket hozott.

Csehországban hétfőn 563 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, a napi esetek száma immár hatodszor lépte túl az ötszázat. Jelenleg 8424 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, ami az eddigi legmagasabb szám. Bár a többségnél a betegség lefolyása enyhe, a kórházban kezeltek száma már 214-re emelkedett. Közülük 54 személy van lélegeztetőgépre kapcsolva - derül ki az egészségügyi tárca kedd reggeli adataiból. A halálesetek száma 437-re nőtt.

Pelhrimovban és Prágában a legrosszabb a helyzet, ahol százezer lakosra 101, illetve 74 új fertőzött esik. Prágában szerdától bővítik a szájmaszk kötelező használatát: a közösségi közlekedés, az egészségügyi intézmények és a hivatalok mellett ezentúl az üzletekbe és a bevásárlóközpontokba is csak szájmaszkkal lehet belépni. Kötelező lesz a szájmaszk használata az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára az intézmény közös zárt termeiben is. A bárokat és az éjszakai szórakozóhelyeket pedig éjfélkor be kell majd zárni.

Romániában valamelyest mérséklődött a fertőzés terjedése

Romániában valamelyest mérséklődött a koronavírus-fertőzések terjedésének üteme, amely harmadik napja elmarad az utóbbi két hét átlagától. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1136 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ami két százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. A járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma így meghaladta a 97 ezret, közülük csaknem 41 ezer embert - két negatív teszt után - gyógyultnak nyilvánítottak.

Kedden újabb 41 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS. Ezzel 3967-re emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma, 126 COVID-19-ben szenvedő román állampolgár pedig külföldön vesztette életét. Az ismert fertőzöttek közül mintegy 7200-an vannak kórházban, a súlyos esetek száma pedig hatodik napja folyamatosan csökken. Jelenleg 460 koronavírusos beteget ápolnak intenzív terápián.

A járvány az utóbbi napokban főleg Bukarestben terjed, kedden is az új esetek több mint 28 százalékát a fővárosból és az azt övező Ilfov megyéből jelentették. Szombaton az esetek egyharmadát Bukarestben és annak metropolisz-övezetében diagnosztizálták. Bukarestben az ismert aktív esetek száma meghaladja a tízezret. A legkevesebb aktív esetet Szilágy (119) és Hargita megyében (128) tartják számon.

Csökken az új fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon

Folyamatosan csökken a napi új fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, keddre Montenegró kivételével már mindenhol csak két számjegyű volt az újonnan regisztrált megbetegedések száma, ám március eleje óta a térség öt országában összesen 88 651-en fertőződtek meg.

A gyógyultak száma ugyanezen idő alatt 72 868, míg összesen 2686-an vesztették életüket a Covid-19-betegség szövődményei következtében. A Nyugat-Balkánon hétfőről keddre 363-mal emelkedett az igazolt fertőzöttek és 22-vel a halálos áldozatok száma.

Keddre a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 36-tal 31 941-re, Koszovóban 85-tel 14 204-re, Észak-Macedóniában 37-tel 15 134-re, Bosznia-Hercegovinában 99-cel 21 713-ra, Montenegróban pedig 106-tal 5659-re nőtt. A halálos áldozatok száma Szerbiában eggyel 725-re, Koszovóban öttel 568-ra, Észak-Macedóniában hattal 623-ra, Bosznia-Hercegovinában kilenccel 661-re, Montenegróban pedig eggyel 109-re emelkedett.