Koronavírus: kicsit jobb hírek jöttek Olaszországból

Olaszországban 683-mal emelkedett az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 7503-ra emelkedett a Covid-19 betegség eddigi áldozatainak a száma - közölte szerda esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. A diagnosztizált fertőzöttek száma 3491-gyel emelkedett, ami a legalacsonyabb az utóbbi öt napban - írja az MTI.

Az "új" halottak száma kedden 743, hétfőn 602 volt, vasárnap 650, szombaton 793 volt. Az újonnan diagnosztizált betegek száma továbbra is enyhén, de fokozatosan csökken: szombaton 4821, vasárnap 3957, hétfőn 3780, kedden 3612 volt a számuk.

A gyógyultak száma az eddigi legtöbbel, egy nap alatt több mint ezerrel 9362-re emelkedett. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a fertőzöttek elérték a 74 386-t. A jelenlegi több mint 57 ezer betegből majdnem 27 ezren vannak kórházban, 3489-en intenzív osztályon.

A tájékoztatót egy hónapja először nem a polgári védelmet vezető Angelo Borrelli tartotta meg, mivel az ő esetében is a fertőzésre utaló tünetek jelentkeztek - írja az MTI. Kórházba szállították a polgári védelem volt vezetőjét Guido Bertolasót, aki a milánói vásártéren épülő járványkórház megvalósítását irányította.

Már a harmadik kínai orvoscsoport érkezett

A járvány kezdete óta 31 olasz orvos veszítette életét, többségük háziorvos, de volt köztük fogorvos is. Olaszországba újabb, immáron a harmadik kínai orvoscsoport is megérkezett, nyolc tonna orvosi felszereléssel, több mint 300 ezer szájmaszkkal és 30 lélegeztetőgéppel. Az északolasz kórházakban már több mint ötven kubai és száznegyven fős orosz orvoscsapat is segítséget nyújt.

Az orosz katonai orvosok jelenlétével szemben fenntartásait fejezte ki a +Europa (Több Európát) kisebb baloldali párt. Szergej Razov olaszországi orosz nagykövet úgy reagált, Moszkva minden "hátsó szándék nélkül" segít az olaszoknak.

A gócpontban, Lombardiában az utóbbi egy napban 296-an haltak meg, a keddi 402-höz és a hétfői 320-hoz képest. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 1643 volt, a keddi 1942-höz és a hétfői 1555-höz képest.

Jövőhét elején jöhet a tetőzés

Ranieri Guerra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgató-helyettese nyilatkozata szerint a járvány jövő hét elejéig tetőzhet Olaszországban. Az ezt követő csökkenés gyorsaságát még hetekre becsülte.

Másképpen látja a Milánó körüli 81 önkormányzat polgármestere, akik a lombardiai háziorvosok adatai szerint "stratégiaváltást" sürgettek arra hivatkozva, hogy a járvány sokkal jobban elterjedt mint azt a számok mutatják. Hangoztatták: a helyzet "ellenőrizhetetlenné" vált, számtalan beteg van saját otthonában enyhe vagy erősebb tünetekkel, akik nem mentek orvoshoz és nem is tesztelték őket.

A belügyi tárca adatai szerint a kijárási korlátozások március 11-i országos bevezetése óta több mint 2,4 millió ellenőrzést végeztek az utcákon, országutakon és sztrádákon, és több mint 110 ezer személy ellen tettek feljelentést.

A miniszterelnök is felszólalt

A római kormánynak április 3-ig kell bejelentenie, meddig hosszabbítja tovább az oktatási szünetet, a kereskedelem, vendéglátás, nem létfontosságú termelés korábbi leállítását. Giuseppe Conte miniszterelnök szerda esti felszólalásában a római képviselőházban bejelentette, hogy a márciusban elindított 25 milliárd euró gazdaságélénkítő csomag után, áprilisban hasonló mértékű intézkedéseket vezetnek be. Conte "minőségi ugrást" sürgetett az Európai Unió pénzügyi-gazdasági lépéseiben hangoztatva, hogy egész Európát recesszió fenyegeti.

A kormányfő beszéde elején köszönetet mondott az olasz egészségügyi dolgozóknak, akiket a jelen levő képviselők állva megtapsoltak. Giuseppe Conte csütörtökön a szenátusban szólal fel. A római parlament tagjainak többsége interneten követte a beszédet. A kormány felhívására a fémipari szakszervezetek nem tartották meg szerdára meghirdetett sztrájkjukat. Szakszervezeteik továbbra is úgy látják, hogy még mindig túl sok gyár és vállalat tart nyitva a dolgozók egészségét veszélyeztetve.