Korrupciógyanú tartja lázban Ausztriát

Rövid időn belül már a második kínos ügy rázza meg az osztrák néppárti-zöld kormánykoalíciót. Ezúttal egy vesztegetési ügy miatt tartottak házkutatást a pénzügyminiszternél, de a szálak a kaszinóügyben Sebastian Kurz kancellár irányába mutatnak.

Alig néhány héten belül már a második komolyabb botrány rázta meg a nem túl régen regnáló néppárti-zöld kormánykoalíciót Ausztriában. Az osztrák gazdasági bűnözés és korrupció ellenes ügyészség tegnap házkutatást tartott Gernot Blümel néppárti pénzügyminiszter lakásán egy feltételezett vesztegetési ügyben, az eddig napvilágra került információkra hivatkozva az ellenzék a miniszter leváltását követeli.

Az ügyészség gyanúja szerint a Novomatic nevű osztrák szerencsejáték gépeket forgalmazó és kaszinókban jelentős tulajdonrésszel rendelkező cég a pénzügyminiszternél próbálta meg törvénybe ütköző módon elérni azt, hogy az befolyását kihasználva járjon közben a cég érdekében. A gyanú szerint a Novomatic akkori főnöke, Harald Neumann még 2017 nyarán, az őszi parlamenti választások előtt jelentkezett be Blümelnél, hogy az segítsen nekik egy olaszországi szabályozási és adóprobléma elsimításában. A Novomatic főnöke Blümeltől egy SMS-ben azt kérte, intézzen el neki egy találkozót az akkor még csak külügyminiszteri tisztséget betöltő, jelenleg a kancellári széket elfoglaló Sebastian Kurznál, egyrészt egy adomány ügyében, másrészt egy Olaszországban adódott probléma miatt - foglalja össze az esetet a Der Standard című osztrák napilap.

A kérés után Blümel állítólag gyorsan kapcsolatba lépett az akkori pénzügyminisztériumi kabinetfőnökkel, Thomas Schmidtel, akit arra kért, hívja vissza Neumannt és az ügyről Kurzot is informálta. Hogy, hogy nem, a Novomatic olaszországi adóproblémája végül megoldódott, az eredeti 50-60 millió eurós adókövetelésből végül 20 millió eurónyi befizetés lett.

Az ügyben Blümel és Neumenn és a Néppárt további politikusai is tagadják, hogy bármi szabálytalanság történt volna. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Néppárt soha nem fogad el adományokat a szerencsejáték szektorban, a fegyvergyártásban vagy a dohányiparban érdekelt cégektől. A Novomatic is tagadja, hogy adományt juttatott volna el a Néppárt részére. Ez valószínűleg így is volt, hiszen az osztrák pártok gazdálkodását a számvevőszék rendszeresen ellenőrzi. Ráadásul a Novomatic képviselőinek érvelése szerint az SMS üzenetben szereplő Kurz nem is az akkori osztrák külügyminiszter volt, hanem az egyik felügyelőbizottsági taguk, Martina Kurz, s egyszerű névazonosságból adódó félreértésről van szó.

Ugyanakkor Blümel arra a kérdésre nem válaszolt, hogy így van-e ez a párthoz közeli szervezetek esetében is. Sajtóértesülések szerint a csütörtöki házkutatás során ugyanis szponzori szerződésekre való utalásokat is kerestek olyan szervezetekkel kapcsolatban, mint a szabadságpárt közeli ISP Intézet, az Alois Mock Institut és a Waidhofeni Kamarzenekar, amelyekben Wolfgang Sobotka néppárti házelnök fontos tisztségeket tölt be. Ezekhez a néppárt közeli szervezetekhez ugyanis igazolhatóan folyt be pénz a Novomatic részéről.

Ráadásul az osztrák büntetőjog szerint egy vesztegetés esetében nem kell a pénzmozgásnak ténylegesen megtörténnie, a tényálláshoz elég az, ha megtörténik a tisztességtelen előny felkínálása, ígérete. A bűncselekmény akkor is fennáll, ha a kedvezményezett nem maga a befolyását felhasználó személy, hanem harmadik fél.

Az ügy mindenesetre eléggé megviseli az osztrák kormánykoalíciót, s a repedések nem is a Néppárton belül tapasztalhatók igazán. A Zöldek részéről ugyanis folyamatosan felvetődik a kérdés, hogy meddig hajlandóak elmenni annak érdekében, hogy kormányzati pozícióban maradjanak. Néhány héttel ezelőtt egy kitoloncolási ügy vetett nagyobb hullámokat, amikor is az osztrák hatóságok egy georgiai családot két kiskorú gyerekkel utasítottak ki az országból. Bár az anya menekültstátuszát az osztrák állam már többször elutasította, két kiskorú gyermeke már Ausztriában született és járt iskolába, s számukra az eljárás kritikusai szerint a Georgiába történő kitoloncolás olyan volt, mintha egy idegen államba küldték volna őket.