Közelebb került egymáshoz Brüsszel és Amszterdam

Hétfőtől harminc perccel rövidül a Brüsszel és Amszterdam közötti intercity vonatok menetideje - közölte a La Libre Belgique című belga napilap a belga és a holland vasúttársaságok információira hivatkozva hétfőn.

A tájékoztatás szerint a két főváros közötti menetidő 2 óra 53 perc lesz. A Hollandia és Belgium között közlekedő vonatok száma a korábbival megegyezően, 16 marad naponta, azonban megosztják azokat: tizenkettő közülük Amszterdamot, négy Hágát köti össze a belga fővárossal.

A megváltozott menetrend azokat a vonatokat érinti, amelyek megállnak a zaventemi, Brüsszel nemzetközi repülőterén is. Belgiumban egy újabb megállót is létesítettek, a vonatok hétfőtől megállnak Noorderkempen állomáson is. Az intercity Hollandiában Roosendaal és Dordrecht helyett Breda jobb megközelíthetőségét biztosítja - írta az MTI.

Képünk StockSnap-fotó