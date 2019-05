Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lehangoló jelentést közöltek a gyümölcslevekről

A kutatók első alkalommal készítettek átfogó összehasonlítást 100 százalékos gyümölcsleveket és szénsavas üdítőket fogyasztó emberek közt. Megállapították: mindkét típusú ital túlzásba vitt fogyasztása okozhat olyan egészségügyi problémákat, amik megrövidíthetik az ember életét - írta a 24.hu.

Ez nem azt jelenti, hogy űzzük ki teljesen az életünkből a rostos narancsleveket, a szakértők ajánlása szerint napi 150 milliliter az elfogadható mennyiség, amitől még nem tartanunk - olvasható a cikkben.

Az Emory és a Cornell Egyetem kutatóiból álló csoport szerint egyértelműen sikerült bizonyítani, hogy az egészségesnek hitt gyümölcslevek éppen olyan károsak, mint a szénsavas társaik, hiába tartalmaznak pluszban vitaminokat, alapvetően mégis víz és cukor keverékéről van szó. Ugyan a fő veszélyt az elhízás jelenti, de kialakulhat még a túlzásba vitt fogyasztás okán inzulinrezisztencia, vérnyomásproblémák és diabétesz is.

A Journal of the American Medical Association (JAMA) szaklapban publikált kutatás során 13 440 ember hat éven keresztül gyűjtött adatait elemezték. Hat évvel később a fókuszcsoportban ezer haláleset történt, ezek közül 168 szívkoszorúér-betegség miatt. Akik a napi kalóriabevitelük 10 százalékát, vagy annál többet vitték be cukros italokból, 44 százalékkal növelték a szívkoszorúér-betegségek kockázatát, valamint 14 százalékkal a korai halálét azokhoz képest, akik csak a kalóriák öt százalékát fogyasztották el cukros löttyökből. A napi ajánlott mennyiségen felül elfogyasztott 3,5 deciliternyi gyümölcslé pedig 24 százalékkal magasabb kockázatot jelentett valamilyen halálos kimenetelű betegségre, ugyanilyen többletmennyiségű szénsavas üdítőnél ezt 11 százalékra mérték - írta a 24.hu.