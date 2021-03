Már a lengyelek is vizsgálják az orosz oltást

A lengyel kormány azt tervezi, hogy szeptemberig mindenkit beoltanak Lengyelországban, aki igényli a koronavírus-vakcinát. Ehhez alapvetően a nyugati beszerzési forrásokra alapoznak.

A lengyel kormány oltásügyi megbízottja, Michal Dworczyk azt mondta, hogy azok a lengyelek, akik igénylik a koronavírus elleni oltást, szeptember végéig meg is kapják azt. Az oltásokkal áprilistól nagyobb sebességre kapcsolnak - írja a Business Insider Polska. A gyártók nyilatkozatának megfelelően a 2. negyedévben Lengyelországba összesen 15 millió adag Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Johnson&Johnson oltás kerül.

Eddig a 38 millió lakosú Lengyelországban több mint 4,5 millió embert oltottak be, közülük 1,6 millióan már a második adagot is megkapták. Az vakcinára az ottani oltási tervnek megfelelően március 15-étől nemcsak az orvosok, hanem az egészségügyi személyzet többi tagja is jelentkezhet.

Amikor a minisztert megkérdezték a kínai és az orosz vakcináról, azt válaszolta, hogy a kormány ezek ügyében nagyon szkeptikus, de elismerte, hogy elemzik a különböző lehetőségeket. Ugyanakkor az EU-s forrásból megrendelt mennyiség elegendő minden lengyel beoltására, hiszen 100 millió adagot vásárolnak.