Már karantén nélkül is megúszható a németországi utazás - lazítás egyre több helyen

Egymás után vonják vissza a német tartományi kormányok az európai uniós társországokból érkezőknek a koronavírus-járvány miatt kéthetes házi karantént előíró rendeletüket, a sort a legnépesebb tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália nyitotta meg pénteken.

Az uniós tagállamok mellett a schengeni övezet nem EU-tag országaiból - Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc - és az Egyesült Királyságból érkezőknek sem kell házi járványügyi elkülönítőbe vonulniuk két hétre az észak-rajna-vesztfáliai kormány új rendelete szerint. Rajna-vidék-Pfalz tartomány és Saar-vidék tartomány kormánya május 18-tól, hétfőtől vezeti be ugyanezt a szabályt, rendeleteiket pénteken hirdették ki - írja az MTI.

A járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányok a határigazgatásért felelős szövetségi kormány javaslatára vezették be a karantént előíró kötelezettséget a koronavírus-járvány lassításának előző szakaszában, április elején. A szabály visszavonásáról is a szövetségi kormány javaslatára határoznak. A szövetségi belügyminisztérium egy úgynevezett mintarendelet készít, hogy elősegítse a szabályozás egységességét.

Így a következő napokban várhatóan valamennyi tartományban enyhítik a beutazási korlátozásokat.

Az úgynevezett harmadik országokból - az EU-n, az uniós tagságát éppen felszámoló Egyesült Királyságon, illetve a schengeni övezet nem EU-tag országain kívüli térségekből - érkezőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk 14 napra, állampolgárságtól függetlenül. Így akár egy német állampolgárt is 5000 ezer euróig terjedő büntetéssel sújthatnak, aki 72 óránál hosszabb ideig tartózkodott a kedvezményezett körön kívüli országok valamelyikében, és a határátkelő-állomásról nem egyenesen az otthonába távozik. Látogatók fogadása akár 10 ezer euróval is büntethető, a különösen felelőtlenül viselkedők és a "visszaesők" pedig akár 25 ezer eurót is fizethetnek a szabályok megszegéséért. A korlátozásokat ismét ki lehet terjeszteni, ha felerősödik a járvány.

A Robert Koch járványügyi intézet (RKI) adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) 173 152 ember szervezetében mutatták ki péntekig Németországban, ami 913 esettel több az egy nappal korábbinál.

A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 1400-zal 151 700-ra emelkedett. A vírus okozta betegségben (Covid-19) 7824 igazolt fertőzött halt meg, ez 101-gyel több az egy nappal korábbinál.