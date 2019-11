Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már ukránokból is hiány van

Lengyelországban már nem csupán hazai munkaerőből van hiány, hanem az eddig óriási számban érkező ukránokból is. A munkaadók csaknem fele küszködik ezzel a gonddal.

Lengyelországban a munkaadók egyötöde ukrán dolgozókat is alkalmaz, ami valamivel kevesebb, mint egy éve, mert egyre nehezebb vendégmunkásokat találni - idézte a Personnel Service munkaügyi tanácsadó cég adatait a Rzeczpospolita. Korábban a munkaadók 14 százaléka beszélt arról, hogy nehéz ukránokat találni, idén, a legújabb jelentés szerint munkaadók 46 százaléka küzd ezzel a gonddal.

Ez mutatja, hogy az ukrán vendégmunkások áradata kimerült, akik ugyanis manapság elindulnak hazájukból, már más uniós államokban tartanak, ahol magasabb jövedelmet remélnek - mondja Krzysztof Inglot, a Personnel Service elnöke.

A legtöbb, külföldön dolgozni vágyó ukrán most arra vár, hogy a németek megnyissák kapuikat, ott ugyanis 2020-tól új szabályok lépnek életbe, amelyek megkönnyítik az unión kívüli, főleg az ukrán vendégmunkások munkába állását.

Lengyelország immáron a második helyre került a legkívánatosabb munkaadók között, pedig földrajzilag, kulturálisan és nyelv szempontjából is közel van Ukrajnához. Ráadásul a lengyel cégek nem is fizetnek rosszul az ukránoknak. Minden második cég bruttó 14,7-16 zlotys (1100 forint) órabért kínál, kétharmaduk pedig nettó havi 2500 zlotynál (184 ezer forint) is magasabbat fizetést ad.

