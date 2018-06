Meglepő következménye lett az új uniós irányelvnek - ők is bukhatják a munkájukat?

A Commerzbank azzal kísérletezik, hogy a legegyszerűbb elemzői kommentárokat esetleg egy erre a célra kifejlesztett mesterséges intelligenciával íratná a jövőben. Cél a Mifid II, azaz a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv miatt az elemzői költségek csökkentése.

A Commerzbank azzal kísérleteik, hogy a sporttudósítások írására kifejlesztett mesterséges intelligenciát felhasználva egyszerű elemzői kommentárokat is hasonló módon állítson elő ügyfelei számára - írja a Financial Times. Az eljárás tesztelésébe azért kezdett bele a német bank, mivel az átdolgozott pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv, a Mifid II életbe lépésével az elemzői költségek jelentős csökkentésére kényszerült.

A német bank az eljáráson a Retresco nevű, tartalomautomatizálással foglalkozó céggel együtt dolgozik. A társaságba a Commerzbank két évvel ezelőtt szállt be inkubátor cégén keresztül. A projekt a hírek szerint jelenleg még korai fázisában tart és akár évekbe is telhet, amíg a mesterséges intelligencia képes lesz olyan kommentárokat előállítani, amit a bank jó szívvel kiküldene ügyfelei részére is. Ennek ellenére a lehetőség, hogy az elemzői munka egy részét mesterséges intelligencia vegye át, már felkeltette több vezető bankár érdeklődését is a lap szerint.

Nyugodtan írhatnák robotok is

Az egyik befektetési bank vezetője úgy vélte, hogy az elemzői munkának igenis vannak olyan részei, amelyet érdemes lehet algoritmusokkal és mesterséges intelligenciával erősíteni, s vannak olyan gyors elemzői kommentárok - például a gyorsjelentésekről szóló tudósítások - amelyeket nyugodtan írhatnának robotok is.

Egy másik befektetési bank európai vezetője szerint az elemzői munka egy részében már régóta kísérleteznek a folyamatok automatizálásával, más cégek elemzőinek beszámolói szerint náluk is folynak hasonló kísérletek. A kísérletező kedvet csak erősítette a Mifid II szabályozás januári életbe lépése. Ez arra kényszeríti a bankokat és brókercégeket, hogy díjat kérjenek ügyfeleiktől az elemzésekért, amelyek költségeit korábban a kereskedési jutalékokba építették be. Ez a cégek egy részénél a lap szerint az elemzési bevételek mintegy 30 százalékos csökkenését eredményezte, s ez költségcsökkentéseket vont maga után.

A minta a focimeccsek tudósításai

A Commerzbank és a Retresco azután döntött arról, hogy a tőzsdei cégek negyedéves jelentései lesznek az egyik kísérleti terepe a mesterséges intelligencia alkalmazásának, hogy alaposan felülvizsgálták a bank elemzési üzletágának termékeit, s azt, hogy azok milyen adatok alapján dolgoznak.

Michael Spitz, a bank területért felelős elemzési és fejlesztési igazgatója szerint a terület azért lehet érdekes a mesterséges intelligencia számára, mivel a negyedéves jelentéseken alapuló elemzői kommentárok szerkezete hasonló és az alapjukként szolgáló gyorsjelentések szerkezete is meglehetősen standardizált. Ez egyszerűbbé teszi szerinte a tanulásra képes programok számára, hogy az adatok mögötti összefüggéseket megértse és azok lényegét szöveges formában visszaadja. A Retresco egyébként már készített olyan programot, amely képes focimeccsekről tudósításokat írni.

Spitz szerint a technológia már most is elég fejlett ahhoz, hogy 75 százalékban el tudja végezni azt a munkát, amit egy elemző egy-egy gyorsjelentési villámkommentár írásakor végez. Azonban ha ennél bonyolultabb, absztraktabb gondolkodást igényló elemzői munkáról van szó, akkor azt hiszem még nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt mesterséges intelligenciával lehessen kiváltani. Ha ez egyáltalán valaha is lehetséges lesz - tette hozzá. Az, hogy a robotot mikor állítják munkába, majd üzleti döntés lesz, azonban még korai megítélni, mikor áll majd erre készen a technológia - mondta Spitz.

Persze a befektetési szakmában nem csak az elemzések területén kísérleteznek a mesterséges intelligencia alkalmazásával. Már van olyan tőzsdén jegyzett alap is, amelynek portfólió-összetételéről teljes egészében egy mesterséges intelligencia dönt.

