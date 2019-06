Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most minden szem Magyarországra szegeződik

Tucatnyi sajtóorgánum kíséri figyelemmel Angliától Új-Zélandig a Hableány kiemelését a Dunából, több portálon videós összefoglalót láthatnak az érdeklődők. A címek minden esetben az újabb megtalált áldozatokról szólnak.

Komócsin Sándor , 2019. június 11. kedd, 14:49 Fotó: MTI Fotó / Lakatos Péter

A dél-koreai angol nyelvű hírportálok mellett a brit Reuters, BBC, Guardian és Telegraph, az új-zélandi RNZ hírportál, az amerikai Yahoo News, ABC News, Fox news és még számos további hírportál számol be lényegében élőben, a Dunába süllyedt Hableány turistahajó kiemeléséről. Több sajtóorgánum átvette a televíziós közvetítéseket, amelyekből összefoglalót közöl. A Euronews YouTube-csatonáján az élő közvetés volt látható a bonyolult manóverről. A jelentésekben közös, hogy kiemelik: újabb négy áldozatot találtak meg a roncsban, amelyet átvizsgálásra elszállítanak a tragédia Margit híd előtti helyszínéről.

Részletes beszámoló

A BBC honlapján címlapsztori a kiemelési manőver, tájékoztatják az olvasóikat, hogy búvárok hatoltak be a sérült hajótestbe, majd az úszódaru lassan a felszínre emelte a Hableány roncsát, amit egy uszályra helyeztek. A turistahajó szerencsétlenségében húszan haltak meg és nyolc eltűnt személyt kerestek. Megemlítik, hogy a Duna magas vízállása hátráltatja a bonyolult feladat végrehajtását.

A brit sajtóorgánum megszólaltatta Papp Zoltánt, az egyik búvárt, aki részt vett a Hableány kiemelésének előkészítésében. Papp elmondta a portálnak, hogy a gyors folyású folyóban a hevederek elhelyezése idején a nullához közeli, időnként mindössze tíz centiméter volt a látótávolság. Ez olyan, mintha sűrű hóesésben vagy ködben próbálna tájékozódni az ember.

A BBC megemlíti, hogy a mentés egy pontján a feladatot végrehajtó személyzet egyik tagja a vízbe esett, akit kollégái mentettek ki. A műveletet a nagyon sokan nézték a Margit hídról. Egyikük, Kádár János budapesti lakos elmondta a brit sajtóorgánum tudósítójának, hogy először jött ki a tragédia helyszínére. Nagyon felzaklatta már az a gondolat is, hogy ilyen katasztrófa megtörténhet.

Hogy áll a vizsgálat

A koreai hírportálokhoz hasonlóan a BBC is beszámol az üggyel kapcsolatos vizsgálatról. Miután a Hableány roncsait kiemelték, olyan helyre szállítják, ahol a hatóságok alapos vizsgálatnak vethetik alá. A rendőrség büntetőjogi eljárást folytat a hajóbaleset felelőseinek megtalálására. Mun Dzsein dél-koreai államfő kijelentette, hogy kormánya szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal a vizsgálat teljes folyamatában. A szöuli kormány külügyminisztériuma mellett az igazságügyi tárca is bekapcsolódott abba a vizsgálatba, amelynek célja kideríteni, mit lehet tenni a tragédia után - vette át a Yonhap hírügynökség információját a Korean Herald.

Az Irish Times idézi Jasenszky Nándort a Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetőjét, aki arról számolt be, hogy átkutatják a hajónak azokat a részeit is, amelyeket eddig nem néztek át, így előfordulhat, hogy további áldozatokat is találnak. A BBC emlékezteti olvasóit arra, hogy az elmúlt több ötven évben ez volt a legnagyobb katasztrófa a Dunán, Európa második legnagyobb folyóján.