Németországban tombol a járvány, de lazítani kezdenek

Angela Merkel kancellár és a német állam vezetői megállapodtak a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorítások fokozatos enyhítésében és egy "vészfékezésben", hogy a hatóságok újból bevezethessék a korlátozásokat, ha a napi esetszám ismét megugrana - írja a Reuters.

A választások közeledtével Merkel és a tartományi vezetők növekvő nyomás alatt állnak, hogy a már négy hónapja tartó lezárást követően közelítsék a mindennapi életre vonatkozó korlátozásokat a korábban megszokott normalitáshoz. Eközben viszont a napi esetszámok ismét felfelé tartanak, a lakosságnak pedig csak körülbelül 5 százaléka kapta meg legalább az első oltását.

Így csütörtökön a vezetők megállapodtak abban, hogy az első és a második oltás közötti teljes időtartamot felhasználják egy-egy ember esetében, így gyorsabban haladhatnak a vakcinálási kampánnyal. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azt javasolja, hogy a Pfizer és a BioNTech injekcióit három hetes, az AstraZeneca pedig legfeljebb 12 hetes különbséggel kapják meg a páciensek. Németország pedig arra készül, hogy a 65 év felettieket is elkezdje oltani - írja a Reuters.

Bejelentették azt is, hogy fokozatosan lazítani kezdenek március 8-tól, vagyis hétfőtől: két háztartásból legfeljebb öt ember, de már találkozhat, a 14 év alatti gyerekeket ebbe nem kell beleszámolni. A kiskereskedők újranyithatnak, feltéve, hogy az adott tartományban a hét nap alatt 100 000 emberre eső esetszám 50 alatt van. Ha az előfordulási gyakoriság 50 fölé emelkedik, akkor újraindulnak a korlátozások, így a vásárlóknak időpontot kell foglalniuk.

Ha a mutató három egymást követő napon 100 fölé emelkedik, akkor a vészfék lép életbe, és a korlátozások visszatérnek a március 8. előtt hatályos korlátozásokra.

A későbbi szakaszokban az éttermek teraszai nyílnak meg, majd a múzeumok, színházak és mozik is fogadhatnak látogatókat, de csak olyanokat akik friss negatív teszteredményt, vagy oltási igazolványt tudnak felmutatni. Végül, legfeljebb 50 fős szabadtéri rendezvényeket is engedélyezhetik.

Március 8-tól a kormány fizeti az összes tünetmentes állampolgárt, hogy legalább heti egyszer végezzenek koronavírus-gyorstesztet rajtuk. Merkel és az állam vezetői március 22-én tárgyalják meg a további lépéseket.

Érdekesség, hogy épp hétfőtől jönnek Magyarországon járványügyi szigorítások, amiket ugyanígy csütörtökön jelentettek be. A magyar és a német járványhelyzet jelenleg elég hasonló pályát fut be, mivel az elmúlt napokban ott is emelkedni kezdett az új esetek száma, de lakosságarányosan jobb a helyzetük: