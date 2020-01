Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyílik az olló a német lakásárak és a bérleti díjak között

Folytatódott a lakásárak emelkedése Németországban a tavalyi harmadik negyedévben is a tíz éve tartó ingatlanpiaci áremelkedés után, a GEWOS ingatlanpiaci kutatóintézet által a német dpa hírügynökség számára készült felmérés szerint - írja az MTI.

A 2019-es harmadik negyedévben a magánlakásárak az egy évvel korábbihoz képest 8,2 százalékkal, átlagosan 2030 euróra emelkedtek négyzetméterenként Németországban.

Carolin Wandzik, az intézet vezetője szerint az áremelkedés mértéke "már a harmadik egymást követő évben kiemelkedően magas", és nem enyhül. "A hét legnagyobb német városban nem veszít lendületéből az áremelkedés dinamikája" - mondta. Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Frankfurtban, Stuttgartban és Düsseldorfban kilenc százalék volt az áremelkedés. A hét legnagyobb városban 6100 euró volt a négyzetméterenkénti átlagár, közel duplája az országos átlagnak. A keleti tartományokban, vidéken viszont 1500 euró körül van a négyzetméterenkénti átlagár.

Tovább nyílt a lakásárak és a bérleti díjak közötti olló. A bérleti díjak ugyanis a harmadik negyedévben 3,7 százalékkal emelkedtek éves bázison. Az ingatlanpiaci árak pedig már évek óta ennél nagyobb mértékben emelkednek. Az alacsony kamatlábak miatt ugyanis erős a befektetői kereslet az ingatlanok iránt. A keresletet a kedvező hitelkondíciók és a gazdasági konjunktúra is élénkíti.

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis adatai szerint 2008 és 2018 között közel 50 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Németországban. Az áremelkedés 2015-től felgyorsult, még a ritkán lakott vidéki területekre is átgyűrűzött.

A kilencvenes évek közepén évente több mint 600 ezer lakás épült Németországban. A lakásárak ezt követően évekig nem emelkedtek. A lakásépítés később csökkenésnek indult, majd a 2009-es gazdasági válság idején érte el mélypontját. Ezt követően növekedésnek indult. 2019-ben 300 ezer lakás épült Németországban.

Stefan Mitropoulos, a Landesbank Helaba ingatlanpiaci szakértője a lakásárak további emelkedésére számít Németországban. Rámutatott: az 1975 óta lezajlott öt ingatlanpiaci ciklus mindegyikének gazdasági recesszió vetett véget. "Most viszont nem látok recesszióra utaló jeleket, pláne nem olyanra, ami a lakásárakat is be tudná dönteni".