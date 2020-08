Olyan forróság érte el Európát, hogy leolvadnak az arcokról a maszkok

Szélsőségesen meleg időjárást hozott a hétvége Nyugat-Európában, a hőség pedig annyira elviselhetetlen sok helyen, hogy a maszkot is leveszik az emberek, pedig a hatóságok ezt sok helyen tiltják.

Magyarországon még szombat este is 20-29 fok meleg van, miközben a Balaton és a Velencei-tó vize is 27 fokos, de a napközbeni 37 fokos csúcshőmérséklet is semmi ahhoz képest, amilyen meleg most Nyugat-Európában van.

A nem éppen olvadó és strandháttérként funkcionáló Eiffel-tornyáról híres Párizsban is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek, Lyonban pedig 41 fokos meleg is volt. Ez pedig sokak számára tette elviselhetetlenné a maszkhordást, miközben egyre több helyen teszik kötelezővé az arc eltakarását, hogy ezzel is lassítsák az új koronavírus további terjedését - írja az Euronews.

Nagy-Britanniában is rekordot döntött a meleg. A Heathrow-i repülőtéren 37,8 fokot mértek, de a brightoni tengerparton olyan sokan gyűltek össze, hogy nem tudtak biztonságos távolságot tartani egymástól. Hasonló meleg volt a malmok, biciklik és legális fűvásárlás mellett esőiről híres Hollandiában is, ahol a hatóságok arra kérték az embereket, hogy keressenek kevésbé zsúfolt vízpartokat. Belgiumban pedig ellenőrző-áteresztő pontokat hoztak létre, itt ellenőrizték a személyi adatokat és a maszkviselést is.

Vasárnap még Magyarországon is marad a meleg, 32 fok is lehet majd árnyékban. A részletes előrejelzést itt olvashatja: