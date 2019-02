Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási siker előtt áll Szlovákia

Szlovákia előrehaladott tárgyalások folytat Kínával arról, hogy tejtermékeket szállíthasson az óriási ázsiai ország nem kevésbé hatalmas piacára.

Horvátország, Észtország, Lettország és Málta mellett Szlovákia is azon uniós tagországok közé tartozik, amelyek nem szállíthatnak tejtermékeket Kínába, ám ez megváltozhat - derül ki a pozsonyi Új Szó cikkéből. A lengyelek már most is évente mintegy 50 millió euró értékben adnak el tejtermékeket a kínai piacra, a csehországi kivitel értéke meghaladja az 1,3 millió eurót.

Tavaly decemberben járt Szlovákiában egy kínai küldöttség, amely több farmra és tejfeldolgozóba is ellátogatott, hogy felmérje a helyzetet. "Közel vagyunk a célhoz, és a kínai küldöttséggel folytatott megbeszélésünk kicsengése az volt, hogy rövidesen Szlovákia is felsorakozik azon országok közé, amelyek szállíthatják tejtermékeiket Kínába" - mondta Stanislav Voskár, a Szlovákiai Tejipari Szövetség elnöke.

A fejőstehén-tenyésztők úgy vélik, hogy a nyers tej kivitele Kínába ugyan nem reális, ám a szlovákiai tejtermékek exportja pozitív értelemben befolyásolhatja az őstermelést is. A kínai tejpiac iránt 11 szlovákiai tejfeldolgozó érdeklődik. Elsősorban tejporral, valamint kemény sajtokkal érvényesülhetnének az ázsiai piacon.