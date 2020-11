Putyin vezércsele ismét bejött

Miután az orosz parlament elfogadta azt a törvényt, amely életfogytiglan tartó immunitást biztosít a volt orosz államfőknek és családtagjaiknak a bírósági eljárások alól, a szakértők találgatásokba kezdtek arról, hogy Vlagyimir Putyin visszavonulni készül a hatalomból. Valószínűbb azonban, hogy az elnök egy régi cselét vette elő.

Minden erőskezű vezetőnek két lehetősége van regnálása utolsó részében: vagy biztosítja magának a biztonságos visszavonulást, magyarán a felmentést korábbi és későbbi tevékenységének büntetőjogi felelőssége alól, vagy életfogytiglan megtartja a hatalmát. Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki immáron 21 éve irányítja Oroszországot, tutira megy. Mindkét lehetőséget megteremtette magának - kezdi a Putyin döntésének hátterét firtató cikkét Hery Foy, a Financial Times (FT) publicistája.

Az elmúlt hetekben azt suttogták Moszkvában az elemzők és a taxisok, hogy a Kreml ura a hatalom átadását fontolgatja. Szerintük ezt bizonyítja, hogy elfogadták azt a törvényt, amely az orosz államfőknek és családtagjaiknak visszavonulásuk után is büntetlenséget biztosít korábbi tetteikért. Spekulációk háttérbe szorították azt a tényt, hogy a nyáron elfogadott alkotmányreformmal lehetővé tette magának, hogy 2036-ig megtartsa a hivatalát. Miután a reformmal új korszak kezdődött, az ezt megelőző hatéves elnöki ciklusai nem számítanak bele abba a maximum két időszakba, amelyben egy személy egymásután betöltheti az államfői pozíciót.

Semmi köze hozzá

Természetes ugyan, hogy Putyin él a lehetőséggel, hogy biztosítsa "sima" visszavonulását, ám Tatjana Sztanovaja orosz politikai elemző szerint a most elfogadott törvénynek nem ez áll a hátterében. Amit most biztosan kijelenthetünk az az, hogy teljesen összezavarta a találgatásainkat arról, mikor akar lelépni - véli az elemző. A két jogszabály, amely ellentmondó folytatást sejtet, mármint az egyik azt, hogy még plusz 12 évig marad 2024 után, míg a másik azt, hogy jelenlegi elnöki ciklusa végén átadja a hatalmat utódának, tipikus putyini trükk, kétértelműség.

Az orosz vezető szereti megbízni ugyanazzal a feladattal két beosztottját, akik egészen beosztásban dolgoznak az államapparátusban. Gyakran delegál munkákat egymással versenyző minisztériumokra vagy hivatalokra. Ezzel elhárítja a felelősséget magától, ha a projekt kudarcot vallana, továbbá ráhagyja az egymással szemben álló felekre, hogy egymással hadakozzanak ahelyett, hogy őt támadnák.

Ködös beszéd

Elnöki munkám kétségtelenül véget fog érni egy napon, ezzel teljesen tisztában vagyok - mondta Putyin októberben, amikor arról faggatták, hogy örökre meg akarja-e tartani a hatalmát. Az, hogy ez 2024-ben történik-e vagy később, az majd kiderül, ha eljön az ideje. Most keményen dolgoznom kell, ahogy bárkinek kellene, ha a helyemben lenne . tette hozzá a politikus.

Putyin tudja, hogyan kell menedzselni egy elnöki átmenetet, hiszen elődjének Borisz Jelcinnek mentességet adott a büntetőjogi felelősségre vonás alól, miután 2000-ben átvette tőle a hatalmat. A Financial Times 2019-ben megkérdezte tőle, hogy szívesen kiválasztaná-e utódát, ám erre is ködösen válaszolt. Azt mondta, hogy természetesen minden vezető támogat valakit, aki a helyére léphet, ami akkor lehet gyümölcsöző, ha a választók is egyetértenek vele. A kockázat persze az, hogy Putyinhoz hasonlóan az utóda is átírhatja az alkotmányt, és nem lehet biztos benne, hogy ezt nem a kárára tenné.

Találhatott volna utódot eddig is, megtehetné ezt most is, de nem mehet biztosra, lehet, hogy rosszul választ - mondja Sztanovaja. Ameddig azonban Putyin nem oldja meg ezt a feladványt, addig korai a hatalom átadásáról beszélni - véli az FT publicistája. Mindenesetre semmit sem veszít azzal, ha bármilyen lehetőség választása előtt nyitva hagyja az utat.