Rátennék a kezüket a világ élelmezésére az oroszok

Oroszország az olajkartell OPEC mintájára gabonakartellt szervezését ajánlja a világ legnagyobb gabonaexportőreinek kivéve Ukrajnát. A javaslatot már eljuttatták a megcélzott országoknak.

A Kreml azt ajánlja a világ legnagyobb gabonaexportálóinak, hogy a globális olajpiacot a legutóbb időkig uraló olajkartell, az OPEC mintájára kartellbe kellene szerveződniük - írta a Rzeczpospolita. Az ötlettel a mezőgazdaságért felelős Alekszej Gorgyejev miniszterelnök-helyettes állt elő. A kimondott cél a gabonapiac stabilizációja és a vámpolitika koordinálása lenne, amivel természetesen leküzdenék a világon az éhezést.

Gorgyejev szerint beléphetne a kartellbe Oroszországon kívül az EU, az USA, Kanada, Argentína és mások is, Ukrajnát ugyanakkor nem említette. Az oroszok a németországi zöld hetek rendezvénysorozaton akarják elővezetni a javaslataikat. Ezen a világ számos országának mezőgazdasági miniszterei vesznek részt. Gorgyejev azt is javasolta, hogy az exportőrök új szervezete támogassa a környezettudatos mezőgazdaságot is.

Az orosz minisztérium adatai szerint a 2018/2019-es szezonban Oroszország 43,3 millió tonna gabonát adott el külföldön, ebből 35,2 millió tonna búza volt. Az Egyesült Államok saját statisztikai adatai szerint az USA 25,5 millió tonna gabonát adott el, Kanada 24,5 millió tonnát, az EU 24 millió tonna búzát. Ukrajna közel 49 millió tonna búzát exportált, amely minden idők rekordja. Elemzők szerint Oroszország a folyó idényben is első helyen marad a búza exportjában, legnagyobb vevői Egyiptom, Törökországot és Iránt