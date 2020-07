Senki sem tudja, mi jön a lengyeleknél

Lengyelországban július 12-én lesz az elnökválasztás második fordulója, és hiába hozta nagy különbséggel az első menetet a kormánypárt jelöltje, ellenzéki kihívója sokkal több szavazót szerezhet az első fordulóban elvérzett elnökjelöltek támogatói közül.

Hogyan szavaztak a külföldön élő lengyelek az első fordulóban? Ez az egyik nagy kérdése a Lengyelországi elnökválasztásnak, mivel a külföldön élő lengyel közösség, amelyet Poloniának hívnak, igen nagy - derül ki az onet.pl cikkéből. Az Egyesült Államokban Andrzej Duda államfőre, a kormányzó radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) párt jelöltjére több mint 13 ezren szavaztak, míg ellenfelére, a mérsékelt jobboldal jelöltjére, Varsó főpolgármesterére, RafalTrzaskowskira kilencezren.

A kanadai lengyelek 63 százaléka Dudára adta a voksát, míg Trzaskowski 26,18 százalékot kapott. Kanadában csak levél útján lehetett szavazni a koronavírus-járvány miatt. A Távol-Keleten Trzaskowski nyert, akárcsak Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, Írországban és Spanyolországban. Az Ukrajnában élő lengyelek 51,7 százaléka az államfőre szavazott, Fehéroroszországban szintén ő kapta a legtöbb szavazatot, bár a fővárosban, Minszkben a varsói főpolgármester nyert. Érdekes, hogy Prágában Duda csak a negyedik lett.

Van mit a tejbe aprítaniuk

Lengyelországban az államfőnek, illetve az elnökjelölteknek nem kell vagyonnyilatkozatot adniuk, de a választási kampányban Trzaskowski mégis megtette. Válaszul Duda is nyilvánosságra hozta a vagyoni helyzetét jelző adatokat, amit ezt megelőzően öt éven át nem lépett meg. Így lehetőség nyílt az összehasonlításra, amit a Business Insider Polska meg is tett.

Trzaskowski vagyona 50 ezer zlotys (négymillió forint) megtakarításból és két lakásból áll. Az egyik 79 négyzetméteres, értékét egymillió zlotyra (80 millió forint) becsülik, a másik, 103,5 négyzetméteres, amely 930 ezer zlotyt ér. Állampapírja vagy részvénye nincs, ugyanakkor édesanyjától örökölt, ennek értéke több mint 20 ezer zloty. Örökölt még antik bútorokat is, ezek értéke is mintegy 10 ezer zloty. A főváros vezetőjeként 151 ezer zlotyt (12 millió forint) kap évente, lakása bérbeadásáért 50 ezer zloty folyik be.

Duda 120 ezer zloty és 30 ezer euró megtakarítást vallott be. Tulajdonosa egy biotechnológiai cég 446 részvényének, ez a legutóbbi tőzsdezáráskor darabonként 2,03 zlotyt ért. Van még egy 60 ezer zlotys és egy 28 ezer zlotys készpénz-megtakarítása is. Feleségével együtt tulajdonosa egy szövetkezeti lakásnak, ez csaknem 80 négyzetméteres, és egy beépítetlen teleknek, amely 325 négyzetméteres. Feleségével együtt 497 ezer zloty kölcsönt vett fel. Az elmúlt évben bruttó 243 zlotyt (19,4 millió forint) keresett államfőként.

Vita a vitáról és esélylatolgatás

A tévévita lehetősége Lengyelországban is külön vita tárgyává vált, mivel Dudának sem a rendező csatornák, sem az általuk ajánlott időpont nem felelt meg. Úgy véli, hogy a külföldi tulajdonú média Trzaskowskit támogatja, és a TVN és a TVN24, valamint az Onet a július 2-i időpontra vonatkozó ajánlatát is úgy értelmezte, hogy azt rá akarták erőltetni. Inkább az állami tévében állna a kamerák elé, úgy, hogy a vitát nem profi moderátorok vezetnék, hanem csak a nép egyszerű gyermekei fordulhatnának kérdésekkel vezetőikhez. Az ellenzéki jelöltnek nem volt gondja a három sajtóorgánum ajánlatával.

A legizgalmasabb kérdés persze az, hogy Duda, aki az első fordulóban a szavazatok közel 44 százalékát kapta, és Trzaskowski, aki bő 30 százalékkal végzett a második helyen, mennyi szavazót tud begyűjteni a kiesett elnökjelöltek táborából. A harmadik helyen végzett Szymon Holownia televíziós személyiség, író, emberjogi aktivista közel 15 százaléknyi szavazatot gyűjtött be, és szakértők szerint az ő támogatói a második menetben az ellenzéki jelölt mögé állnak. Ezzel fordulhat a kocka.

Igen ám, csakhogy az államfőnek is vannak tartalékai például a parasztpárti Wladys³aw Kosiniak-Kamysz vidéki szavazói között. Ez sem egyértelmű ugyanakkor, mert ez a párt a parlamenti ellenzék egyik legfontosabb politikai ereje, így sokan semleges álláspontra helyezkedhetnek, azaz a második fordulóban az otthon maradás mellett dönthetnek.

Ugyanez igaz a radikális jobboldali platformon indult, és az első fordulóban hét százalékkal a negyedik helyen végzett Krzysztof Bosak szavazóval. Bár jobbra állnak Trzaskowskitól, fiatalok és egy részük radikális piacpárti. A baloldal 430 ezer voksát biztosan begyűjti az ellenzéki elnökjelölt.