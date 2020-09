Spekulánsok dönthetnek majd a víz áráról, a levegő még ingyen van

Hamarosan tőzsdei árucikké válik a víz, végleg megfosztva az élet nélkülözhetetlen kellékét attól az imázsától, hogy az emberek korlátlanul rendelkezésre álló erőforrása, hogy bősége isteni áldás, hiánya pedig az égiek büntetése.

Hamarosan elindítja határidős vízkontraktus-kereskedését a Chicagói Kereskedelmi Tőzsde (CME) és a Nasdaq - adta hírül a Wall Street Journal. Ez lesz az első alkalom, hogy az egyik legelemibb természeti kincs, erőforrás árupiaci termékké válik. Az üzleti lap szerint a farmereknek eddig csak arra volt módjuk, hogy könyörögjenek az égieknek az esőért, hamarosan azonban arra is lehetőségük lesz, hogy a szárazság okozta pénzügyi károk ellensúlyozására határidős hedge-üzletek kössenek a vízre.

A két tőzsde még idén el akarja indítani új termékét, ez azt jelenti, hogy a farmerek, a spekulánsok és bárki más spekulálhat a víz árára, akárcsak az olaj, a réz, az arany, a szója vagy a kukorica esetében. A farmereknek és a feldolgozóipari vállalatoknak, azaz a nagy vízfogyasztóknak a víz áringadozása ellen kínálhat védekezési eszközt az új tőzsdei termék, emellett kockázatkezelési eszközként szolgálhat bárkinek, aki a tőzsdére viszi a tőkéjét.

Meghatározott hely és mennyiség



Az infláció, a klímaváltozás okozta váratlan költségek ellensúlyozására is érdemes lehet vízkontraktusokat kötni - véli Lance Coogan, a brit Veles Water Ltd. pénzügyi szolgáltató vállalat vezérigazgatója. Ez a cég dolgozta ki és egy ideje már számítja is azt az indexet, amelynek jövőbeni értékére "fogadhatnak" a befektetők. A cégvezető úgy véli, itt volt már az ideje, hogy a világ legfontosabb természeti erőforrása, amely eddig hiányzott az árupiacok kínálatából, végre adható és vehető legyen.

A vásárlók persze nem egyszerűen a víz árát próbálják majd eltalálni, hanem egy jól körülhatárolt területen adott mennyiségű víz árát. A Veles Water indexe Kalifornia állam vízpiacát követi, azaz egy olyan térségét, amelynek óriási a lakossága, és ahol kiterjedt mezőgazdasági termelés folyik. Ezzel Kalifornia az USA "legszomjasabb" állama.

A kontraktusokat dollárban adják meg, a mértékegység (ami az olaj esetén a hordó) egy acrerláb (acre-foot) lesz, ami 325 851 gallon, azaz 1234,04 köbméter. Ennyi víz kell egy egységnyi terület megfelelő vízellátásához egy láb (30 centiméter) mélységben.

Ennyi volt a múlt héten

Egy acreláb víz ára a Nastaq Veles California Water Indexe szerint 526,40 dollár volt. Ez 25 százalékkal alacsonyabb a nyár eleji árnál. Korábban az index értéke a háromszorosára nőtt, ugyanis Kaliforniát történelmi szárazság sújtotta februárban és tavasszal. Az árat az előző hét vízvásárlásaiból számolják, amelyek az állam felszíni vizeiből, illetve három medencéjében a talajvízből nyert vízre vonatkoznak. A Veles 2018 októberétől számolja indexét.

A Nasdaq korábban is próbált kísérletezni a víz kereskedésével, ám nem volt olyan mutató, amely kellően sok, és kellően hosszú ideje gyűjtött adatra, ugyanarra a területre és vízmennyiségre vonatkozott volna. Emiatt átláthatatlan volt a piac: a befektetők tudhattak arról, hogy mások milyen üzleteket kötöttek a vízzel, de nem láthatták az összes piaci szereplőt, mármint az összes vásárló és eladó tevékenységét kifejező számokat.

Ez oldódik meg a Veles indexére indított kereskedéssel, amelyben akár két évre előre lehet spekulálni.