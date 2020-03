Szlovákia lezárja a reptereit, alig juthat át valaki a határon

Csütörtökön Szlovákia úgy döntött, hogy szigorú megelőző intézkedéseket hoz a koronavírus-járvány miatt, amely az ország egészét érinti. Lezárják a reptereket, szigorítják a határellenőrzést, leállítják a szállítmányozást, kivéve az ellátmányok esetében, bezárják a bevásárlóközpontokat.

A Magyarországhoz képest fele lakosságú Szlovákiában újabb hat koronavírus fertőzött azonosítottak, ezzel összesen 16 embernél mutatták ki a Covid-19 vírust. A kormány nem tétovázott tovább: Szlovákia gyakorlatilag teljes izolációba vonul, olyan szigorú rendkívüli intézkedéseket fogadtak el.

Peter Pellegrini leköszönő miniszterelnök már a héten sok rendkívüli lépést jelentett be. "Ezek nem jelentenek megoldást, de időt nyerünk a járvány terjedésével szemben. Ez most fontos, hogy a tudósoknak időt adjunk, hogy további hatékony lépéseket tehessünk" - mondta a kormányfő, aki a válságkezelésbe már bevonta a februári választáson nyertes Igor Matovic leendő kormányfőt is.

Most pedig ezeket tovább szigorították a Pravda beszámolója szerint:

Lezárják az ország repülőtereit, de ez az áruforgalomra nem vonatkozik,

Korlátozzák a nemzetközi vonat- és buszközlekedést, a kereskedelmet is részben leállítják,

Péntektől az Aktuality.sk szerint kötelező 14 napos karantént vezetnek be a fertőzött a külföldről érkezőkre, mindegy melyik országból érkeznek,

Bezárják az összes iskolát, oktatási intézményt hétfőtől,

Bezárják a hivatalok egy jelentős részét, a kulturális központokat, színházakat, szociális intézményeket, máshol három órára korlátozzák az ügyfélfogadási időt

Bezárják a bevásárlóközpontokat, csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak lehetnek nyitva a hétvégén,

Nem üzemelhetnek tovább a bárok, az éttermek, a síközpontok, a wellness szállók és a fürdők,

A belföldi vonatok hétvégi menetrend szerint közlekedhetnek csak.

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint 16 koronavírus fertőzött van, hárommal több, mint szerdán volt, amikor a veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrendet kihirdette a kormány. Itthon csak az egyetemek nem működhetnek tovább, a közoktatási intézményekben egyelőre nem rendeltek el szünetet.