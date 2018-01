Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Törökország nem nyugodott le az amerikai nyilatkozatok után

Ankara számára nem kielégítőek azok az amerikai nyilatkozatok, amelyek tagadják egy 30 ezer fős új, észak-szíriai határvédelmi alakulat létrehozását a kurdokkal közösen - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter csütörtökön a CNN Türk török hírtelevíziónak adott interjújában.

Az Egyesült Államok vezette nemzetközi katonai koalíció vasárnap jelentette be: a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű lázadószövetséggel közösen egy 30 ezer fős új határvédelmi alakulat kialakításán dolgozik. Ugyanakkor az SDF-ben meghatározó szerepet játszó kurd Népvédelmi Egységek (YPG) nevű milíciát Ankara terrorszervezetnek tekinti, és attól tart, hogy az YPG megerősödése felélénkíti a Törökországban élő többmilliós kurd kisebbség szeparatista törekvéseit.

Amerikai sajtóértesülések szerint Rex Tillerson amerikai külügyminiszter a kaliforniai Stanford Egyetemen tartott szerdai beszéde után, a Washingtonba tartó repülőgépen újságíróknak úgy nyilatkozott: néhányan helytelenül fogalmaztak, és Ankara teljesen félreértette a helyzetet. Az Egyesült Államok nem hoz létre határvédelmi alakulatot, hanem az Iszlám Állam nevű terrorszervezettől megtisztított területek helyi erőit részesíti további kiképzésben - szögezte le Tillerson. Az amerikai diplomácia vezetője egyúttal hozzátette: Washington érti Törökország aggodalmait - számol be az MTI. (Macron ajtót mutatott a törököknek.)

Cavusoglu nem sokkal korábban személyesen is találkozott Tillersonnal az észak-koreai válságot tárgyaló vancouveri külügyminiszteri találkozón. A török külügyminiszter a CNN Türknek csütörtökön elmondta: az amerikai nyilatkozat nem kielégítő. Ankara emiatt nem halasztja el az északnyugat-szíriai Afrín térségében tervezett katonai beavatkozást. Az Egyesült Államok iránt Törökország továbbra is bizalmatlan - fejtette ki Cavusoglu. Majd hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak be kell tartania ígéretét, és össze kell gyűjtenie az YPG-nek jutatott fegyvereit. Az YPG-nek nyújtott amerikai támogatás lényegében Szíriai területi egységét veszélyezteti - vélte.

A török külügyi tárca vezetője szintén kiemelte, hogy az afríni hadművelet nem a szíriai kurdokra, hanem az YPG-re irányul majd. Az YPG nem képviseli a helyi kurd közösséget - nyomatékosította. Rámutatott: az esetleges török légicsapások miatt Ankarának egyeztetni kell Moszkvával, mivel kis létszámban, de orosz megfigyelők is vannak Afrín térségben.

Csütörtökön Hulusi Akar török vezérkari főnök és Hakan Fidan, a török hírszerzés vezetője Moszkvába utazott, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnökkel értekezzenek egyebek között a szíriai helyzet legújabb fejleményeiről.

Binali Yildirim török kormányfő csütörtökön Ankarában a tartományi rendőrfőnökök találkozóján arról beszélt, hogy az utóbbi napok amerikai nyilatkozatai ellentmondanak egymásnak és zavartságot tükröznek. Mint fogalmazott: Washingtonnak "el kell oszlatnia a zavart a térség jövőjét illetően", valamint a béke és Törökország mellett kell állást foglalnia.

Törökország szerint Afrín az YPG számára a Földközi-tengerre nyíló kaput jelenti. Az északnyugat-szíriai kerületet és a Földközi-tengert a dél-törökországi Hatay tartomány választja el egymástól, amely kelet-nyugati irányban helyenként csak 30 kilométer széles.

Az YPG 2012-ben szerezte meg Afrínt a szíriai kormányerők visszavonulásával. Az NTV információi alapján a területen korábban 200 ezren éltek, de a menekültek által ez a szám mára 500 ezerre nőtt. A lakosság mintegy felét arabok, a fennmaradó hányadot főként kurdok, kisebbrészt pedig türkmének teszik ki. Az YPG nagyjából 10 ezer milicistája állomásozik Afrínban.