Újabb kormánytag ellen indult vizsgálat Franciaországban

Újabb kormánytag ellen indult összeférhetetlenség gyanúja miatt eljárás Franciaországban, amiért feltétezhetően állami pozícióban magánérdeket részesített előnyben - erősítette meg az MTI szerint szerdán a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló nemzeti pénzügyi ügyészség a Le Canard enchainé című szatirikus hetilap és a Libération című baloldali napilap értesülését.

A tengerentúli ügyekért felelős miniszter, Sébastien Lecornu ügyében még 2019 márciusban indult vizsgálat egy az ügyészség akkori vezetőjéhez, Eliane Houlette-hez címzett levél alapján. Az ügy a politikusnak a kormányba történő kinevezése előtti időszakot érinti, amikor is Sébastien Lecornu az északi Eure megye elnöke volt, s eközben a Párizst Normandiával összekötő autópályák tulajdonosi társaságának, a SPAN-nak az igazgatótanácsában is helyet foglalt. A sajtóértesülések szerint a politikus a megye vezetőjeként legalább 4-5 esetben hagyott jóvá döntéseket a magáncég javára.

A politikus a kinevezésekor kötelező pénzügyi átvilágításkor egyébként jelezte, hogy 2016 július és 2017 június között összesen bruttó 7874 eurót kapott a magáncég vezetőségében betöltött szerepéért.

A sajtóhírekre reagálva kabinetje azt közölte, hogy Sébastian Lecornu "tejesen átlátható módon" számot adott korábbi pozícióiról a közéleti személyiségek átvilágításáért felelős hatóságnak. Azt is jelezte a közlemény, hogy a politikus esetében "személyes meggazdagodás nem áll fenn", csak "a megszokott gyakorlat szerint a megválasztását követően még egy évig a magáncég igazgatótanácsának tagja maradt".

"Az elődei esetében is ez így működött. A megye soha nem részesítette előnyben a SPAN-t, miután az állam hozza meg a döntéseket" - írta a tárca, amely azt is jelezte, hogy a miniszter is a sajtóból értesült az ellene folyó vizsgálatról, amit tudomásul vett.

Pénteken jelentette be a semmítőszék, hogy Éric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter ellen összeférhetetlenség gyanúja miatt eljárást indít, amiért az a nyári kinevezését követően vizsgálatot indított a pénzügyi visszaéléseket vizsgáló országos ügyészség három vizsgálóbírója ellen, amiért több sztárügyvéd, köztük a jelenlegi miniszter híváslistáit is átvizsgálták, amikor megpróbálták azonosítani, hogy ki értesítette Nicolas Sarkozy volt államfőt arról, hogy az egyik ellene folyó vizsgálatban lehallgatják a mobiltelefonját.

A tárcavezető ellen azért is feljelentést tett egy korrupcióellenes szervezet, mert Édouard Levrault vizsgálóbíró ellen is vizsgálatot indított, amiért az azzal vádolta a korábban ügyvédként tevékenykedő politikust, hogy nyomást gyakorolt rá. Éric Dupond-Moretti nyári kinevezését megelőzően sztárügyvéd volt, és egy olyan rendőrt védett egy perben, aki ellen Édouard Levrault emelt vádat. A perben Éric Dupond-Moretti élesen bírálta a bíró módszereit.