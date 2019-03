Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb magyarral bővült a dollármilliárdosok listája

A Forbes legfrissebb, dollármilliárdosokról kiadott listáján most már két magyar is szerepel: Csányi Sándor OTP-vezér és Mészáros Lőrinc üzletember - de ők még messze vannak Soros Györgytől.

Az amerikai Forbes magazin kiadta a legfrissebb, a világ dollármilliárdosait rangsoroló listáját. Ezúttal két magyar is feltűnik a rangsorban, az egyik Csányi Sándor OTP-vezér, akinek a vagyonát a Forbes 1,1 milliárd dollárra (307 milliárd forint) tette, a másik az újoncként megjelent Mészáros Lőrinc, aki felzárkózva Csányi mögé 1 milliárd dolláros (279 milliárd forint) vagyonnal lépett be a klubba.

Az OTP-vezér tavaly tűnt fel először a listán, az ideihez hasonló, 1,1 milliárd dolláros vagyonnal. A Forbes Csányit a legnagyobb hatalommal bíró bankárként jellemzi, aki Kelet-Közép-Európa legnagyobb pénzügyi szolgáltatójának, az OTP-nek az elnök-vezérigazgatója. Emellett a magazin rámutat, hogy Csányi Magyarország legnagyobb agrárbefektetője is, cége a Bonafarm üzemelteti hazánk második legnagyobb vágóhídját. Csányi továbbá tagja a Mol igazgatóságának is - olvasható az adatlapján. Az OTP- vezér tavaly 1,1 milliárd dolláros vagyonával az 1999. helyen állt, idén viszont ez a vagyon az 1941. helyre lett elég.

Az idei magyar újonc a listán Mészáros Lőrinc, aki 1 milliárd dolláros vagyonnal a 2057. helyre került fel. Az új dollármilliárdos adatlapján a Forbes azt írja, hogy Mészáros 1990-ben alapított egy kis gázszerelő céget Felcsúton, amely Orbán Viktor miniszterelnök szülőfaluja is. A lap azt is hozzáteszi, hogy Orbán Mészárost nevezte ki az általa alapított, felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kuratóriumának elnökének. A Mészáros és Mészáros Kft. mára az építőipar nagy szereplőjévé vált, köszönhetően az állami megrendeléseknek - olvasható Mészáros Forbes-adatlapján, ahol az amerikai újság idézi az üzletember elhíresült mondását is, amely szerint a jó istennek, a szerencsének és a miniszterelnöknek tulajdonította saját teljesítményét.

A világ milliárdosai szegényebbek lettek

A Forbes a világ milliárdosairól megjegyzi, hogy ez már a második év egy évtizeden belül, amikor mind a dollármilliárdosok száma, mind az összvagyonuk csökkent. A legfrissebb adatok szerint 2153 milliárdos szerepel a listán, 55-tel kevesebb, mint egy éve. A dollármilliárdosok között rekordszámú vagyonos ember, azaz 994 (vagy 46 százalék) mondhatja el magáról, hogy relatíve szegényebb lett az egy évvel ezelőtti állapothoz képest.

Az ultragazdagok vagyona 8,7 ezer milliárd dollárt tesz ki, ami 400 milliárd dolláros zsugorodást jelent 2018-hoz képest. A tavalyi listáról 247-en csúsztak le, ami a globális válság csúcsának számító 2009 óta a legnagyobb számot jelenti.

Van viszont 195 újonc is - Mészáros Lőrinc mellett - a leggazdagabb Colin Huang egy kínai diszkont online áruház, a Pinduoduo alapítója, amely tavaly júliusban ment az amerikai tőzsdére.

A legfiatalabb milliárdos a 21 éves Kylie Jenner, aki a kozmetikai ipar csodagyerekének számít.

A világ leggazdagabbja az Amazon alapítója, Jeff Bezos és családja, 131 milliárd dolláros vagyonnal, akit a Microsoft alapítója, Bill Gates követ 98,5 milliárd dollárral, a harmadik pedig Warren Buffet befektető 82,5 milliárd dollárral.

És Soros?

A magyar kormány mumusa, a 88 éves magyar származású amerikai milliárdos, Soros György a 2019-es Forbes-listán a 178. helyen áll, vagyona 8,3 milliárd dollárt tesz ki. Tavaly márciusban Soros vagyona 8 milliárd dollár volt, amivel tavaly a 190. helyen állt.

A magyar származású dollármilliárdosok között továbbra is a 74 éves Thomas Peterffy a leggazdagabb, 18,3 milliárd dollárral, amellyel a Forbes 2019-es listájának 63. helyén áll. Az Interactive Brokers Group alapítója a tavalyi rangsorban 20,3 milliárd dollárral a 47. helyet foglalta el.

A Microsoft legsikeresebb szoftvereinek, a Wordnek és az Excelnek a fejlesztője, Charles Simonyi, a 2019-es listán 3 milliárd dolláros vagyonnal a 775. helyre került. Az immár 70 éves milliárdos 2018-ban még 2,5 milliárd dollárral a 965. helyen szerepelt.