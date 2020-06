Újra belecsaphat a koronaménkű Németországba

Komoly figyelmeztetés érkezett a német hatóságok címére a koronavírus-járvány második hullámának visszatérésével kapcsolatban: ha azonnal nem veszik elejét ennek, akkor nagy baj lesz.

Németországba visszatérhet a koronavírus-járvány, ha a hatóságok nem tesznek azonnal lépéseket az vírus új feltűnéseivel szemben - idézte az ország egyik leghíresebb virológusát a Business Insider. Christian Drosten, a berlini Charité Kórház Virológiai Intézetének vezetője azt mondta, hogy az elmúlt napok újabb járványkitörései nyomán tovább fog terjedni a vírus az emberek között. Elsősorban az egyik húscsomagoló üzemben kialakult gócpontra utalt.

"Nem vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy egy hónap múlva is ilyen békés helyzetben leszünk-e, mint most - mondta a virológus. - Két hónap múlva bajba kerülhetünk, ha most nem indítjuk be az összes riadójelzést." Németországban le kellett zárni egy vágóhidat, miután nagy fertőzöttséget mutattak ki a környezetében, és a hatóságok attól tartanak, hogy jön a járvány második hulláma, s ezért vissza kell térni a korábbi korlátozásokhoz.

Borzalmas helyzet

A hivatalos adatok szerint 1550 ember koronavírustesztje lett pozitív egy húscsomagoló üzem környezetében, bár ez az adat további megerősítésre szorul. Az érintett Észak-Rajna-Vesztfália tartományban lévő megyében élők máris újabb korlátozásokkal néznek szembe, hogy megállítsák a vírus további terjedését - jelentette korábban az AP.

Drosten, aki korábban az ismeretlen vírusokkal kapcsolatos kutatásaival szerzett nevet magának, egyfajta kultfigurává vált Németországban, miután előrejelzései igencsak megbízhatónak bizonyultak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Mostani nyilatkozatában azt is elmondta, hogy az országban vannak helyek, így például Berlinben is, amelyek azt mutatják, hogy a koronavírus visszatért. Utalt az USA-ban kialakult "borzalmas helyzetre", nevezetesen arra, hogy egyes déli államokban túl gyorsan oldották fel a korlátozásokat, mire válaszul megugrott a fertőzések és a megbetegedések száma.