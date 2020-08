Ultimátomut adott az EU, inkább 511 milliárdból naperőművet építenek a régióban

Ugyanaz a nóta

Romániában sem néz ki másként a szénerőművekre váró kényszerpálya, mint máshol Európában: évek óta egyre nyilvánvalóbban zsugorodik a szén szerepe az energetikában. Ennek a leharcolt erőművek mellett leginkább a klímapolitikai kötelezettségvállalások, illetve az EU-ban működő karbonadó emelkedése az oka. Összességében ezek egyre kevésbé teszik versenyképessé a szénerőműveket a megújuló energiás beruházásokkal szemben.

Olyannyira így van ez, hogy májusban az Egyesült Királyságban több mint egy hónapig teljesen mentesítették az energiamixet a szénerőművi betáplálástól - annak köszönhetően, hogy az utóbbi öt évben a brit energiarendszer szénfogyasztása 92 százalékkal csökkent. Németországban az a forgatókönyv látszik érvényesülni, amiről a Napi.hu-nak tavaly nyáron beszélt Martin Kaiser (a Greenpeace németországi vezetője). De ez igaz az egyetlen még működő magyar szenes erőműre is, az idén állami tulajdonba került Mátrai Erőműnek 2025-ig van engedélye úgy, hogy tavaly is és idén is masszívan veszteséges az erőmű működtetése.