Veszedelmes lépést tett Erdogan - még Trumppal is szembeszegült

Egy hete tart a török hadsereg hadjárata Szíriában. Egy kurdok irányította területet, Afrint támadták meg, elsősorban a szíriai szövetségeseikre (Szabad Szír Hadsereg) támaszkodva, de a török légierő és török tankok is részt vesznek benne. A várost azonban nem csak kurdok védik, hanem amerikai katonák is - írja a 444.hu, az AP és Reuters információi alapján

Recep Tayyip Erdogan török elnök figyelmeztetett, hogy Afrin elfoglalása után kelet felé fordulnak, és a nagyobbik kurd enklávét is "megtisztítják a terroristáktól", mert az a föld a "törökök arab testvéreihez" tartozik. A hadjárat következő célpontja Manbidzs városa lesz.

A várost azonban nem csak kurdok védik, hanem amerikai katonák is, akik tavaly márciusban éppen azért vonultak be a városba, hogy a török hadsereget elijesszék ostromától. Erdogan világossá tette, hogy most már nem érdekli, hogy amerikai zászló alatt is vannak ott terroristák - írja a portál.

Az amerikai hadsereg azt mondja, hogy tárgyalnak a törökökkel egy semleges biztonsági zóna kialakításáról a török - szír határon, és nem számítanak arra, hogy a két haderő között harc törhet ki, de közben a helyzet egyre veszélyesebbnek látszik. Pedig Törökország és az USA elvben egymás szövetségesei a NATO-ban.

Erdogan és Trump telefonon beszéltek egymással. Erdogan azt mondja, hogy figyelmeztette Trumpt, hogy ne kritizálja a hadjáratát, és rászólt, hogy a szövetségesek nem így viselkednek egymással. Az amerikai kormány kitart amellett, hogy a törököknek önmérsékletet kellene tanúsítaniuk.

