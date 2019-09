Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A bankokért fog lobbizni az egykori PSZÁF-elnök

Távozik az Európai Bankhatóság (EBA) igazgatóságából Farkas Ádám - értesült az Mfor.hu. A pénzügyi felügyelet egykori elnöke egy banki lobbiszervezetnél folytatja.

Farkas Ádám 2011 márciusa óta az Európai Bankhatóság (EBA) igazgatója - írja a portál. Kinevezése logikusan következett abból, hogy egy éven át, 2009 júniusától 2010 júniusáig az akkor még külön testületként működött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeleti tanácsának az elnöke volt. A korábban (1997-2001 között) a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként, majd 2002-2005 között a CIB Bank társ-vezérigazgatójaként tevékenykedett Farkas EBA-igazgatói mandátuma öt évre szólt, amely csak egyszer hosszabbítható, ez 2015-ben megtörtént, így 2020 után már nem tudta volna betölteni e pozíciót.

A brit sajtó augusztus végén szivárogtatta ki, hogy Farkas augusztus elején felmondott, s az Association for Financial Markets in Europe (AFME) vezérigazgatója lesz. Az AFME az Európában legaktívabb nemzetközi wholesale bankok szervezete, Londonban van a székhelye, Frankfurtban és Brüsszelben van még irodája. A tagsága publikus, benne vannak a legnagyobb európai, amerikai japán és egyéb bankok, akik Európában aktívak.

Mivel Farkas rendkívül érzékeny pénzügyi adatok és információk, üzleti titkok birtokában van, az EBA-nak döntenie kellett arról, hogy milyen feltételekkel "járul hozzá" a váltásához. Az EBA felmérte, hogy Farkas mostani és jövőbeni pozíciója miatt konfliktus alakulhat ki - szerepel a szervezet ma kiadott közleményében. Ezért a foglalkoztatási és etikai szabályaival összhangban úgy döntött, hogy Farkas a továbbiakban nem vehet részt az EBA érdemi, felügyeleti munkájában, kizárólag a testület működtetésével kapcsolatos feladatokat láthatja el.

Az EBA szigorúan megszabta Farkas jövőbeni alkalmazásának a feltételeit is. Távozását követően 24 hónapig, azaz 2022. január 31-éig nem lobbizhat az EBA-nál, nem kerülhet szakmai kapcsolatba a bankhatóság munkatársaival. Nem adhat tanácsokat új munkaadója tagjainak, illetve 18 hónapig semmilyen formában nem járulhat hozzá az AFME azon tevékenységéhez, amely közvetlenül kapcsolódik azon a munkához, amelyet Farkas az utolsó három évében az EBA-nál végzett.