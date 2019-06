Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A legkisebb Harley kínai lesz

Együttműködésre lép az amerikai Harley-Davidson Inc. a kínai Qianjiang Motorcycle Co. vállalattal kis hengerűrméretű motorkerékpárok gyártására - jelentette be szerdán a Harley-Davidson az MTI szerint.

A Harley-Davidson az együttműködésnek köszönhetően egyrészt nagyobb részt kíván megszerezni magának a kínai motorkerékpár piacból, másrészt az Egyesült Államokon kívüli motorkerékpár értékesítések forrását is egyre nagyobb arányban kívánja külföldi gyártási kapacitásra áthelyezni. A Harley-Davidson gyártási kapacitásának a fele 2027-re már az Egyesült Államokon kívül lesz a tervek szerint.

A két vállalat együttműködésében készülő motorkerékpár 338 köbcentis hengerűrméretű lesz, a legkisebb a Harley-Davidson 116 éves történetében. A motorkerékpár 2020-ban kerül a kínai piacra. A Harley-Davidson nem adta meg a motorkerékpár árát, a Qianjiang viszont jelezte, hogy az "megfizethető" lesz.

A Qianjiang motorkerékpár gyártó vállalat tulajdonosa a Volvo autógyárat is birtokában tudó Geely autógyár. A Harley-Davidson közleménye szerint a felső kategóriás kismotorok gyártásában és a fejlődő piacokon szerzett tapasztalatai, valamint kiterjed beszállítói lánca miatt döntött a Qianjiang mellett.

Nem jött be Ázsiában a nagy motor

A Harley-Davidson nagy hengerűrméretű nehéz motorkerékpárokból álló termékpalettájával csak jelentéktelen szeletet tudott kihasítani magának a könnyű motorok és robogók által dominált ázsiai motorkerékpár piacból. A generációváltás miatt fogyatkozó vevőkör miatt csökken ugyanakkor a Harley-Davidson hagyományosan nagyméretű és erős motorjai iránt a kereslet az Egyesült Államokban is.

"A nemzetközi motorkerékpár piac hatalmas ugyan, de a Harley-Davidson nagy és drága motorjaival képtelennek bizonyult megvetni rajta a lábát" - mutatott rá Craig Kennison, a Baird brókercég szakértője. "A kereskedők körében végzett legfrissebb felmérésünk is megerősíti, hogy a Harley-Davidsonnak sokkal több kezdő motoros vevőre lenne szüksége, azoknak viszont a megfizethetőség az egyik legfontosabb szempont."

Esnek az eladások

A március végével záródott három hónapban a gyengülő kereslet, illetve az európai importtarifák miatt bekövetkezett forgalomcsökkenés miatt Harley-Davidson (HD) adózott eredménye 26,7 százalékkal, 127,9 millió dollárra, részvényenként 80 centre zsugorodott az egy évvel korábbi 174,76 millió dollárról, részvényarányosan 1,03 dollárról.

A motorkerékpár-gyártó bevétele 12,3 százalékkal, 1,19 milliárd dollárra csökkent. Az eladások az Egyesült Államokban 4,2 százalékkal, Európában 2,1 százalékkal csökkentek.