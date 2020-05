Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A szalmonellás lengyel csirkemájból Magyarországra is érkezett

Nemrég a szlovákiai hatóságoknak kellett intézkedniük szalmonellával fertőzött lengyel baromfitermékek miatt, egy litván bejelentés alapján pedig kiderült, hogy két magyar kereskedőhöz is jutott a szalmonellás csirkemájból. A Nébih szakemberei azonnal intézkedtek, az eljárás jelenleg is folyamatban van - számolt be a Magyar Nemzet.

Hazánkba is jutott a szalmonellával fertőzött lengyel baromfiáruból, a hatóság azonban az európai uniós riasztási rendszeren (RASFF) keresztül érkező jelzést követően azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. A közelmúltban a litván hatóság tett RASFF-bejelentést, miszerint lengyel fagyasztott csirkecombban szalmonellát mutattak ki. Szereti az epret? Felhívás érkezett a hatóságtól A bejelentést kiterjesztették az ugyanattól a gyártótól származó fagyasztott csirkemájra is. Kiderült, hogy ez utóbbiból mintegy 800 kilogramm érkezett két magyar kereskedőhöz, a termékek esetében a hatósági intézkedés folyamatban van - írta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) nyomán a napilap. A hivatal adatai szerint az uniós riasztási rendszeren keresztül csak az idén eddig 112 bejelentést tettek a tagállamok lengyel eredetű baromfihús szalmonellafertőzöttsége miatt. Ezek közül Magyarország négy esetben volt érintett: három élelmiszer és egy állateledel alapanyagában mutatták ki a baktérium jelenlétét, a szükséges intézkedéseket minden alkalommal megtették a szakemberek. A vizsgálat mind az öt esetben negatív eredménnyel zárult.

