A Tesláé a legnagyobb, de tízszer akkorát akar

Kaliforniában építik meg a világ legnagyobb akkumulátoros erőművét. Elon Musk megintcsak azt bizonyítja, hogy a Tesla az nem csak egy autó.

Akár már ezév végére elkészülhet a világ legnagyobb energiatároló erőműve, mely egyszersmind a világ egyik legnagyobb léptékű energetikai célú karbon-semlegesítési projektje is lehet - adta hírül a Tesla.

A Moss Landing erőmű történelmi léptékben is, méretben is meghatározó energetikai szereplő Kaliforniában: 1950 óta működik, volt olaj és földgáz tüzelésű, többször is átépítették, és évtizedeken át az állam legnagyobb hő-, és áramtermelő üzemeként volt ismert. Fénykorában - aminek 2002-ben lett vége - összesen 2560 MW termelőkapacitással működött. A Monterey Bay központjában lévő komplexum a különböző technológiai, gatdasági és környezetvédelmi szempontok miatt leállított blokkjai miatt ma már csupán nettó 1020 megawattra képes. A két kombinált ciklusú gázturbinát a Duke Energy (DENA) üzemelteti.

Ezen a "történelmi" területen épülhet fel a világ legnagyobb energiatároló egysége - ha úgy tetszik: akku-erőműve. A Tesla energiatárolási divíziója az elfogadott menetrend szerint összesen 1,2 GWh méretű energiatároló kapacitást telepít, ami nagyjából tízszer akkora teljesítményű, mint a Tesla Hornsdale. A Dél-Ausztráliában épített 100 MW-os (129 MWh-ás) energiatároló, amit Elon Musk 2016-ban fogadásból épített meg, és mely a létesítésekor tripla akkora volt, mint bármelyik más "legnagyobb" akku-telep a világon.







Azt, hogy a Hornsdale mégsem egy egyszerű marketingfogás a Tesla részéről, hanem üzlet és iránymutatás is, az elmúlt időszak máris bizonyította. A telepített térségben a gyakori hálózati kimaradások és ellátási problémák kezelésére telepített energiatároló rendszer a 90 millió ausztrál dolláros telepítési költségének (ez a mai árfolyamon 18 milliárd forintnak felel meg) az egyharmadát már 2018-ban kitermelte. Az is a Tesla dícsérete, hogy miközben a Hornsdale jelenleg is a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátora, tavaly novemberben a dél-ausztrál kormány a kapacitás másfélszeresére növelésről döntött. Sőt, 2030-ig további lépcsőfokok rendszerbe építésén is gondolkodnak.

Az amerikai Moss Landing erőmű fokozatos leállása a Monterey megyei foglalkozátatási, de a helyi kormányzat számára az iparűzési adózás szempontjából sem volt éppen örömteli esemény. Most legalább az utóbbi kérdésben biztosan lesz radikális változás azzal, hogy a PG&E és a Tesla megállapodott az akku-erőmű építés méretéről és szükségességéről. Eszerint a régiós szél- és a napenergia feleslegek tárolására, illetve a fogyasztási igény szerinti hálózatba visszatöltéséről szól. Ehhez az akku-gyártó egy valóban óriási megapakkot telepít a területre.



Tesla Idilli kép a Tesla Megapackjáról a Moss Landingra telepítés utánTesla

Több száz megawatt kapacitású lítium-ion akkumulátort fognak felhasználni a tiszta és megújuló energia tárolására, de a költségek elszállását azzal némiképp kordában lehet tartani, hogy az erőmű meglévő távvezetékrendszerét továbbra is gond nélkül használni tudják majd, így az hálózatépítési többletköltségek nélkül juthat majd el Monterey fogyasztóihoz, illetve a Szilícium-völgy adott tetületeire.

A terveket a Monterey megyei Tervezési Bizottság is jóváhagyta már, így a két cég abban reménykedik, hogy az előkészítés és installálás gördülékenyen megy majd, és 2020 decemberére akár be is kapcsolhatják az egységet a rendszerbe.