A United se kér az önlezuhanó gépekből

Az amerikai United Airlines a korosodó Boeing típusú gépei helyére 50 új Airbust vesz, ezzel újabb komoly érvágást okozva az amúgy is rossz időket élő repülőgyártónak.

A United Airline 50 új Airbus géppel frissíti flottáját, írja a CNBC nyomán az Index. A cég 50 Airbus A321XLR-t rendelt meg meglévő Boeing 757-200-asai lecserélésére.

Korábban is voltak Airbusai a világ harmadik-negyedik legnagyobb légitársaságának, de a Chicago-i központú United lépése újabb kellemetlen fejlemény a Boeing repülőgépgyártónak. Nemrég az American Airlines és a Jetblue is Airbusok rendelését jelentette be, holott korábban az amerikai légitársaságok a Boeing legfontosabb vevő közé tartoztak.

A Boeing váratlan visszaszorulását a 737 MAX kudarca okozza. A közelmúltban két nagy katasztrófában is érintett volt a típus, több mint 300 ember halálát okozva, emiatt most is be van tiltva az értékesítése, és nem is repülhet. A krízis elhárítása miatt a CNBC szerint más fejlesztések is érdemben lelassultak.