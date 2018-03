Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Becsődölt a termék, de az autógyártást megmentheti a technológia

A bitcoinhoz hasonló kriptovaluták mögött megbújó blockchain adatkezelési rendszere rengeteget spórolhat az autógyártáknak. A logisztikában páratlanul jól hasznosítható a több állományba kimentett könyvelési és adatkezelési rendszer. Afféle bürokráciacsökkentéssel járhat a szállítmányozásban, de a végső haszonélvezők az autóvásárlók lehetnek.

Amennyire sikeres volt tavaly év végéig a bitcoin és a többi kriptodeviza, most olyan gyors fordulnak el tőlük a befektetők. Csütörtökön folytatódott a nagyobb kriptodevizák árfolyamának mélyrepülése, miután ismét szabályozói szigorításokról érkeztek hírek. Az összes kriptodeviza piaci értékét figyelő Coinmarketcap.com adatai szerint össz-kapitalizációjuk az egy nappal korábbi 372,9 milliárd dollárról 310,4 milliárd dollárra csökkent.

A kriptopénzek mögött viszont egy sikeres és jól hasznosítható technológia, a blockchain áll. Nagyon leegyszerűsítve ennek lényege, hogy egymástól teljesen független adatbázisokban vezetik ugyanazt a könyvelést, így az csak akkor másítható meg, ha azt a hálózat összes gépén átírják, erre viszont kívülről szinte nincsen lehetőség. Ez pedig biztonságos és gyors adatbáziskezelést tesz lehetővé.

Most az AB InBev, Accenture, APL, Kuehne + Nagel, valamint európai szervezetek megtalálták, hogy hol lehetne még kiválóan hasznosítani a technológiát függetlenül a pénzügyi rendszerektől. Ez pedig nem más, mint a logisztika, kivált az autóipari beszállítói láncok. A cégközösség már tesztelte is a saját megoldását, mely száműzhetné a papír és a digitális ügyvezetést is egyszerre - írja az MH&L logisztikai szaklap.

A konzorcium a jelenlegi dokumentációs folyamatok részletes áttekintésével megvizsgálta az információ tulajdonjogának újrafelosztását, a bizalom és a biztonsági megoldások kínálatát. Utóbbival kapcsolatban találták meg azt a részt, ahol a blockchain a leginkább használható lenne: mivel számos hitelesített dokumentum kell a szállítmányozáskor, ezek egyben kiválthatók lennének a több adatbázisú megosztással.

Ha pedig ezt a lépést megspórolják, az jelentős idő- és pénzmegtakarítással járna, kiváltképp pedig az autóipar élvezhetné ezt. Arra alapozzák állításukat, hogy átlagosan 20 különböző hivatalos iratra van szükség a szállítmányozás során, amelyeket rendre papíron nyújtanak be az importáláshoz/exportáláshoz. Ha viszont ezek helyére lép a blockchain, akkor keveset állnak majd a termékek a különböző raktárakban, gyorsabban célba érhetnek. A kikötői és egyéb raktárdíjak megspórolása pedig jelentős tétel lehet az autóiparban.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.