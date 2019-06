Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Boeing-katasztrófa: újabb hibát találtak a szimulációs teszteken

Újabb lehetséges hibát találtak a Boeing 737 MAX típusú repülőgépeken - jelentette be szerdán az amerikai repülésbiztonsági hivatal (FAA) az MTI szerint.

Az FAA nem hozott nyilvánosságra részleteket, csupán annyit közölt, hogy szoftverhibáról van szó. A szövetségi hivatal egyben felszólította a repülőgépgyárat a hiba kiküszöbölésére.

Amerikai lapértesülések szerint a hibára először a múlt heti szimulációs teszteken derült fény, majd a pilóták ezt a próbarepülések során is megerősítették.

Az FAA jelentéséből azonban nem egyértelmű, hogy vajon az eredeti hiba maradt-e meg, vagy annak kijavítása után keletkezett újabb probléma a szoftverben. A The Wall Street Journal című lap magukat megnevezni nem kívánó bennfenteseket idézve arról írt, hogy a Boeing szakemberei most egyszerű szoftver-módosítással próbálkoznak, de azt is elképzelhetőnek tartják, hogy teljes cserére lesz szükség.

Az FAA szóvivője szerint a hivatal szorosan figyelemmel kíséri a Boeingnél zajló munkafázisokat, de egyelőre nem tud semmiféle konkrét határidőt megjelölni az érintett géptípusok újbóli forgalomba állítására.