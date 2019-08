Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Észhez kapnak a cégvezetők? - Úttörő kezdeményezés az USA-ból

Kétszáz top cégvezető - köztük az Apple, az American Airlines, az AT&T, a Bank of America, a Boeing, a Black Rock és a JPMorgan vezérigazgatója - közös közleményt írt, amelyben azt fejtegetik, hogy a vállalatoknak inkább dolgozóik jólétére és ügyfeleik elégedettségére kéne törekedniük, és etikusan és igazságosan kéne bánniuk beszállítóikkal is - írta a 444.hu.

A szabadpiaci kapitalizmus egyik dogmája, hogy egy vállalat kizárólag a részvényeseinek tartozik felelősséggel, legfőbb feladata az, hogy számukra teremtsen értéket. Ezt a dogmát kérdőjelezte meg most a Business Roundtable, a legnagyobb amerikai cégek vezérigazgatóinak koalíciója - írta a The New York Times cikkére hivatkozva a 444.hu.

Míg minden egyes vállalat a saját vállalati céljait szolgálja, alapvetően minden érintettnek (stakeholder, szemben a shareholderekkel, vagyis a részvényesekkel) felelősséggel tartozik. Elkötelezettek vagyunk, hogy valamennyiük számára értéket teremtsünk cégeink, közösségeink és országunk jövőbeni sikeréért - írták közleményükben a cégvezetők.

A közlemény azt nem részletezte, hogy miként gondolják megvalósítani ezt a célt, de arra azért ígéretet tettek, hogy a dolgozóikat igazságosan kompenzálnák és "fontos juttatásokat" adnának nekik, emellett képzésben és oktatásban is részesítenék őket. Egyben arra is ígéretet tettek, hogy "védeni fogják a környezetet a fenntarthatóbb gyakorlatok bevezetésével".